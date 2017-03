Printul Harry militeaza pentru persoanele bolnave de HIV si SIDA

Printul Harry, in varsta de 32 de ani, a vizitat 3 organizatii din Leicester – Leicestershire Aids Support Service (LASS), Yes You Can si the Pink Lizard – marti, la 25 de ani dupa vizita mamei lui, Printesa Diana.

LASS sustine persoanele bolnave de HIV si SIDA oferindu-le informatii si sfaturi in acest sens.

Printul Harry a vorbit deschis despre SIDA si despre faptul ca oamenii ar trebui sa stie ce presupune aceasta boala, care ii sunt cauzele, cum se previne si cum se combate.



“Este inadminisibil ca tinerii sa afle despre HIV in momentul in care deja au fost diagnosticati cu acest virus,” spune el.

In aceeasi zi, Harry a vizitat proiectul Yes You Can la Hamilton Community College. Programul include mentori cu varste cuprinse intre 16 si 25 de ani care au rolul de a inspira studenti cu dificultati de invatare si de a-i incuraja in stabilirea unor aspiratii inalte.

„Nu renuntati, lucrati in echipa – pentru ca nu poti reusi nimic de unul singur,”- le-a spus acesta studentilor. „Invatati din propriile greseli – este bine sa faceti greseli atata timp cat invatati din ele – si invatati de la altii. Sunt atat de multe lucruri pe care le puteti face.”

Ultima lui vizita a fost la the Pink Lizard, o organizatie care sustine tinerii care traiesc in comunitati defavorizate. Voluntarii de aici ii ajuta sa aiba incredere in ei si ii indruma sa-si reia studiile.

