Nicole Kidman, model in campania noii colectii Victoria Beckham

Nicole Kidman este model in campania noii colectii Victoria Beckham, anuntul fiind facut chiar de catre fosta membra a formatiei Spice Girls, pe Instagram.

In imaginea publicata, actrita in varsta de 49 de ani apare intr-o rochie visinie, piesa din noua colectie toammna iarna 2017, creata de Victoria Beckham.

#NicoleKidman looks beautiful in my #VBAW17 collection! X VB victoriabeckham.com #VBDoverSt #VBHongKong A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Apr 4, 2017 at 7:56am PDT

Nu este prima data cand Nicole Kidman este model, ea facand numeroase pictoriale pentru reviste de moda celebre. Totodata, ea a aparut si intr-o reclama Chanel No 5.

Decizia Victoriei Beckham de a o alege pe Nicole Kidman nu este una intamplatoare, deoarece se pare ca aceasta doreste sa aduca mai multa vizibilitate brandului, iar actrita se bucura acum de mai multa atentie datorita rolului din „Little Big Lies”.

Tot in acest scop, Victoria colaboreaza si cu Target, realizand o colectie de 100 de piese, disponibile si in marimi mai mari, XXXL. Designerul in varsta de 42 de ani s-a declarat foarte multumita de aceasta decizie, sperand ca in felul acesta sa aduca mai multe vanzuri brandului.

Foto: