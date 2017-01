Intr-o postare pe blogul sau, Kendall Jenner vorbeste despre asa-zisa marire a buzelor de care a fost acuzata in 2016. Multe persoane au crezut ca ea si-a inchis contul de Instagram pentru a avea o reconstructie faciala, deoarece, in noiembrie, in timpul unei transmii live, buzele ei pareau mai mari.

In postarea „The most upsetting rumor” (Cel mai suparator zvon), Kendall spune ca nu intelege de ce si-ar face operatii estetice, fiind model. Buzele ei pareau mai mari datorita machiajului facut de sora ei, Kylie. Ea a declarat insa, ca nu poarta de obicei ruj, asadar era normal sa existe o diferenta.

Kendall a vorbit si despre existenta unui cont de Instagram impotriva familiei Kardashian. „Imi pare rau pentru oricine este in spatele acestui cont – cine are atat de mult timp liber?”.

Totodata, ea atrage atentia ca oamenii uita ca lanseaza zvonuri despre persoane reale, cu sentimente. Chiar si vedetele au o viata la fel ca cea a celor din jur, asadar comentariile rautacioase ii pot afecta.

Foto: Instagram