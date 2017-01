J. K. Rowling il ataca pe Donald Trump dupa ce acesta reinstaureaza regula impotriva avorturilor

J. K. Rowling il ataca pe Donald Trump prin intermediul Twitter, asta dupa ce proaspatul Presedinte al Statelor Unite a reinstaurat regula impotriva avorturilor.

J. K. Rowling si-a exprimat, in repetate randuri, parerea despre noul Presedinte Donald Trump, iar acum, revoltata din nou, autoarea a apelat la Twitter pentru a spune ce crede despre unul dintre primele acte infaptuite de Donald Trump in noua sa functie.

Donald Trump a reinstaurat o regula mai veche care, desi nu interzice femeilor sa faca avorturi, va ingreuna foarte mult aceasta procedura. Pe scurt, Guvernul Statelor Unite nu va mai sustinere financiara pentru centrele de ajutor internationale care ajuta femeile sa faca avorturi.

Iata ce a avut de spus J. K. Rowling pe Twitter:

Under the mistaken belief that this will stop abortion. It never has. It just makes it more unsafe. #GlobalGagRule https://t.co/KvtlrKy1Kd — J.K. Rowling (@jk_rowling) January 23, 2017

A study into the effects of the #GlobalGagRule, from the Guttmacher Institute. 1/2https://t.co/873ftbNdVt pic.twitter.com/VnfXTEqDDb — J.K. Rowling (@jk_rowling) January 23, 2017

The #GlobalGagRule risks the lives of some the poorest women in the world. https://t.co/873ftbNdVt 2/2 pic.twitter.com/ZId56UIo6g — J.K. Rowling (@jk_rowling) January 23, 2017

Pe scurt, J.K. Rowling spune ca aceasta regula nu va mai opri femeile din a face avorturi, asa cum probabil se spera, insa va face aceasta practica mult mai nesigura si mult mai periculoasa pentru vietile lor. Autoarea a mai spus ca, drept rezultat, probabil ca numarul de 47.000 de femei care mor anual din cauza avorturilor periculoase va creste exponential acum.

Foto: Arhiva Revistei ELLE