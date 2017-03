Cara Delevingne se va rade in cap pentru urmatorul sau film

Cara Delevingne a anuntat ca se va rade in cap pentru personajul din urmatorul film Life in a Year.

Cara stia ca va fi nevoita sa faca acest lucru, motiv pentru care si-a schimbat culoarea.

“Am vrut sa ma distrez un pic cu parul meu, sa il fac mai fun, inainte de a-l tunde de tot!”, declara actrita in varsta de 24 de ani.

Anuntul a fost facut la CinemaCon 2017, in Las Vegas, unde s-a prezentat pentru a promova filmul la care a lucrat pana acum Valerian and the City of a Thousand Planets. Acesta va aparea in cinematografe pe data de 20 iulie.

Cat despre Life in a Year, actrita va juca rolul unei femei tinere care se afla in pragul mortii. Va juca alaturi de Jaden Smith, iar filmarile sunt pe cale sa inceapa.

Text: Cristiana Frunza

Foto: Hepta