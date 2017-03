Amal Clooney: discurs impresionant impotriva ISIS la Natiunile Unite

Amal Clooney, sotia lui George Clooney, este avocat specializat in drept international si drepturile omului. Recent, vedeta insarcinata cu gemeni, a tinut un discurs impresionant impotriva ISIS la sediul Natiunilor Unite din New York. Il poti auzi chiar aici, via People.

Amal Clooney, in varsta de 39 de ani, de origine britanica, a avut de comunicat un mesaj extrem de important; aceasta a indemnat Natiunile Unite sa investigheze mai indeaproape si mai atent acuzatiile de genocid care sunt indreptate catre ISIS.

„Voi intreba reprezentatii Natiunilor Unite: Nu sunt aceste crime indeajuns de serioase pentru a fi investigate? Nu este asa. Acesta este genocid. Credeti ca nu exista destule dovezi pentru a fi adunate? Nici acest lucru nu este asa.”

Vocea lui Amal Clooney, in calitatea sa de avocat al drepturilor omului, se alatura altor numeroase voci care sustin ca razboiul din Siria sa se sfarseasca si ca organizatia ISIS sa fie oprita din a mai savarsi si alte nenorociri.

George Clooney a declarat, in urma cu ceva timp, ca acum, fiind insarcinata, Amal nu va mai calatori in zone in care este expusa riscurilor. Cu toate acestea, acest discurs a demonstrat ca, desi insarcinata, Amal Clooney nu isi neglijeaza responsabilitatile si datoria de a continua sa lupte pentru justitie.

