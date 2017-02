Portret: Damien Chazelle

Damien Chazelle e numele de pe buzele tuturor astazi, cu antecedente la Oscar (trei statuete cu Whiplash) si cele mai importante sapte Globuri de Aur cu La La Land (inclusiv pentru cel mai bun film si cel mai bun regizor). In varsta de 32 de ani, Damien a absolvit Harvardul, abandonand jazz-ul pe care l-a studiat la liceul din Princeton, New Jersey, pentru prima sa iubire, cinema-ul.

Cand era mic, desena personaje pentru animatii, inspirat de Cenusareasa lui Disney si de Peter Pan. A renuntat apoi la desen pentru a scrie scenarii, consumand cu nesat tot ce insemna blockbuster la moda. Hitchcock a devenit curand noua sa obsesie. Incercarile de scurtmetraje, de scenaristica si regie, lecturile interminabile pe marginea cinematografiei au precedat experienta sa traumatizanta de la scoala de muzica, unde a intrat pe mod de supravietuire, sub indrumarea dirijorului sau de orchestra.

Daca multe secvente din Whiplash sunt inspirate din aceasta experienta, pentru musical-ul La La Land a scris scenariul avand ca soundtrack muzica compusa de Justin Hurwitz. In timp ce Whiplash e despre durerea si sacrificiul necesare muzicii, La La Land s-a dorit un film despre placerea de a face si a canta muzica, trimitand totodata la musical-urile clasice MGM.

Un pariu inceput in 2010, cand nimeni nu stia cine e Damien Chazelle si cand Hollywood-ul stramba din nas la auzul cuvantului musical s-a dovedit castigator abia in 2017. Asta inseamna sa crezi in visul tau si despre asta e si La La Land.

Foto: Guliver