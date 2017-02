Premiile Oscar 2017: 7 noi recorduri stabilite de aceasta editie

Pe langa momentele amuzante sau de-a dreptul ciudate (da, la momentul cu „Cel mai bun film” ne referim aici), Premiile Oscar 2017 au abundat in recorduri! Iata ce recorduri a stabilit aceasta editie a Oscarurilor:

Prima editie a Premiilor Oscar in zece ani cu mai multi castigatori de culoare

Ultimele doua ceremonii ale Oscarurilor au fost aspru criticate si desemnate #OscarssoWhite. In 2017 totusi, au existat doi castigatori de culoare pe scena Premiilor Oscar: Viola Davis pentru rolul din „Fences” si Mahersala Ali pentru „Moonlight”. Au mai existat doar doua (!) ocazii in istoria ceremoniei Oscarurilor cand doua persoane de culoare au castigat premii in acelasi an.

Seria Harry Potter castiga primul Premiu Oscar

Desi au fost nominalizate de multe ori, la diferite categorii, niciunul dintre primele 8 filme „Harry Potter” nu a castigat vreodata un Oscar. Ei bine, acest lucru s-a schimbat aseara, cand cel de-al 9-lea film din serie, „Fantastic Beasts and Where to Find Them”, a castigat Oscarul pentru cele mai bune costume!

Damien Chazelle este cel mai tanar regizor care a castigat vreodata un Oscar

Damien Chazelle este cel care a regizat „La La Land” si care a castigat Premiul Oscar pentru acest film. La 32 de ani, este cel mai tanar regizor care a castigat vreodata Oscarul. Damien a mai fost nominalizat si acum 2 ani, pentru „Whiplash”.

Viola Davis este prima persoana de culoare care a castigat un Oscar, un Emmy si un Tony pentru actorie

Viola Davis castiga pentru prima oara un Oscar si devine prima persoana de culoare care are acest trio de premii: Oscar, Emmy si Tony pentru actorie!

Kevin O’Connell castiga, in sfarsit, dupa ce mai fusese nominalizat de 20 de ori

Kevin O’Connell devine, astfel, persoana cu cel mai mare numar de pierderi (20 de nomninalizari necastigatoare) pana sa ajunga sa obtina un Premiu Oscar pentru Sound Mixing pentru filmul „Hacksaw Ridge”.

Mahershala Ali este prima persoana musulmana care castiga un Premiu Oscar

Mahershala Ali este prima persoana din istorie care a castigat un Premiu Oscar – actorul a castigat Premiul pentru „Cel mai bun actor intr-un rol secundar” pentru rolul sau din „Moonlight”.

„La La Land” devine primul film al carui Premiu Oscar este anuntat din greseala

Cu siguranta, momentul care va ramane in istorie din ceremonia Premiilor Oscar de aseara va fi acesta: clipa in care Warren Beatty si Faye Dunaway au oferit Premiul pentru „Cel mai bun film” peliculei gresite – si anume, „La La Land”. Adevaratul castigator la aceasta categorie a fost „Moonlight”.

