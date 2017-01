Instagram a cunoscut o ascensiune uriasa in 2016 si popularitatea platformei continua sa creasca, insa poate ar trebui sa “cureti” ocazional lista de followers. Afla pe cine sa nu mai urmaresti pe Instagram in 2017, fara sa te simti vinovata.

Daca tu consideri ca petreci prea mult timp in aceasta aplicatie, dar nu poti sa renunti la ea pentru ca, sa recunoastem, tot ce se intampla interesant se afla prima data pe Instagram, poti sa iti organizezi contul incat sa navighezi pentru beneficiul tau. Mai jos am alcatuit o lista cu conturile de care trebuie sa ”te desparti” in 2017.

Contul de fitness care mai mult te descurajeaza decat te incurajeaza

E foarte important sa ai grija de corpul tau si sa faci sport. Cu toate acestea, daca postarile acelea te fac sa te simti prost in comparatie cu modele care sunt afisate mereu pe pagina, atunci e momentul sa renunti la acel cont.

Persoana aceea care nu te urmareste inapoi

In primul rand, nu o lua personal. Daca in prima faza ai urmarit persoana respectiva pentru ca voiai ca si ea sa te urmareasca inapoi, atunci esti total indreptatita sa nu mai fii abonata la contul acesteia.

Contul cu poze amuzante

Bineinteles ca te amuza si ti s-a parut o idee excelenta sa urmaresti acest cont. Rezervele tale de timp sunt insa din ce in ce mai putine, iar lucrurile pe care le vezi postate aici nu te ajuta la nimic. Noul an vine cu noi rezolutii si ce-ar fi sa renunti la lucrurile nefolositoare?

Persoana cu care ai lucrat la un proiect acum doi ani

Daca singura data cand ati interactionat a fost pentru acel proiect, deja ai raspunsul.

Cel care posteaza prea mult

Ce e prea mult strica. Chiar daca ar putea fi vorba de un continut foarte bun, prea mult strica. In plus, urmaresti mai multe persoane pe Instagram si nu vrei sa fie nevoie sa treci peste douazeci de postari de la aceeasi persoana doar pentru a ajunge la urmatoarea.

Contul pe care te-a sfatuit o prietena sa-l urmaresti

Desi ti s-a parut interesant la momentul respectiv, acum nu mai esti in deplina armonie cu tot ce posteaza, deci ar trebui sa renunti la el.

Starul Tv care s-a despartit de actrita ta preferata

Pentru ca l-ai urmarit doar pentru ca avea o relatie cu idolul tau, acum e momentul sa renunti la el.

Animalul de companie care a inceput sa devina enervant

A fost o perioada in care urmaream o pisica pe Instagram. Da, o pisica. A fost interesant o perioada, dar trebuie sa fii constienta ca nu o sa vezi nimic nou pe un astfel de cont, poate doar atunci cand stapanul ii cumpara o jucarie noua.

Pentru ca majoritatea oamenilor asociaza inceperea unui nou an cu aruncarea lucrurile nefolositoare din anul precedent, probabil o sa gaseasca acest articol folositor. Mie personal imi place sa ordonez cat mai mult platformele pe care le am online, in special Instagram, pentru ca stiu ca o sa urmaresc persoane noi constant, fiind aproape necesar sa mai elimin din conturile vechi.

Text: Marilena Iordache

Foto: Imaxtree