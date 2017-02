Adevarul nespus despre casatoriile si divorturile lui Brad Pitt

De la acuzatii de adulter pana la aventuri sfarsite cu inimi zdrobite, iata cateva dintre situatiile in care Brad Pitt n-a fost chiar perfect.

1. Relatia lui Brad Pitt cu Angelina Jolie a inceput pe platourile de filmare de la Mr. & Mrs. Smith

Brad Pitt si Jennifer Aniston au anuntat ca divorteaza in ianuarie 2005. Patru luni mai tarziu, Brad a fost fotografiat pe o plaja din Africa alaturi de Angelina Jolie, partenera sa din Mr. & Mrs. Smith, si de fiul adoptiv al acesteia.

Bineinteles, presa a fost invadata de imaginile cu cei trei, alimentand zvonurile ca cei doi ar avea o relatie (zvonuri care ulterior s-au dovedit a fi adevarate). Brad Pitt si Angelina Jolie au incercat tot ce le-a stat in putinta sa nege vreo implicare romantica inainte de divort.

Intr-un interviu acordat revistei Vogue in 2006, Angelina a spus ca au fost prieteni foarte apropiati inainte de a deveni iubiti si ca asta oricum s-a intamplat abia dupa ce Brad Pitt s-a despartit de Jennifer Aniston.

Totusi, povestea celor doi a inceput sa se modifice in 2008, cand cei doi au afirmat in interviuri separate ca s-au indragostit unul de altul pe platourile de filmare de la Mr. & Mrs. Smith.

2. Brad Pitt i-a frant inima lui Jennifer Aniston

In timp ce Brad Pitt isi construia o relatie alaturi de Angelina Jolie, Aniston a fost nevoita sa se confrunte cu socul despartirii. Probabil ca durerea ei a fost imposibil de camuflat sau tinut sub control in septembrie 2005, atunci cand a acordat un interviu revistei Vanity Fair si a izbucnit in lacrimi imediat ce l-a salutat pe jurnalist.

In timpul acelui interviu, Aniston a pendulat intre emotii diverse cu privire la divortul ei atat de mediatizat. „Ma simt singura? Da. Sunt trista? Da. Sunt derutata? Da. Am zile in care imi plang de mila? Cu siguranta. Dar am si momente in care ma simt bine”, a marturisit Jennifer in acel interviu.

„Am un grup de prieteni extraordinari, care ma sprijina. Si sunt destul de tare din fire. Cred in terapie. Cred ca este un instrument incredibil de auto-cunoastere. Ma simt foarte puternica. Si sunt foarte mandra de cum am gestionat toata situatia.”

Totusi, indiferent ce a simtit in acea perioada, e greu sa citesti acel interviu, fara sa nu-ti para rau pentru ea si fara sa nu fii nervoasa pe Brad Pitt.