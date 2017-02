Angelina Jolie vorbeste despre masura impotriva refugiatilor a lui Donald Trump

Angelina Jolie vorbeste despre masura impotriva refugiatilor luata de Donald Trump. Faimoasa actrita a avut ocazia de a-si spune parerea cu privire la masura controversata a lui Donald Trump, intrata in vigoare saptamana trecuta, intr-o rubrica speciala de opinii a publicatiei The New York Times.

In eseul sau, Angelina Jolie vorbeste despre faptul ca refugiatii sunt oameni prinsi in furia unui razboi pe care nu l-au cerut si de care trebuie, cumva, sa se apere. Angelina spune ca refugiatii nu sunt acelasi lucru cu teroristii si ca, dimpotriva, sunt chiar si ei victime ale terorismului.

Angelina Jolie mai scrie ca este mama a sase copiii, toti nascuti in alte state, straine, care sunt, acum cetateni americani. Vedeta spune ca isi doreste ca America sa fie o tara sigura, atat pentru ei, cat si pentru toti „copiii natiunii noastre”, dar ca Statele Unite ar trebui sa aiba mai multa compasiune in ceea ce priveste refugiatii.

Angelina Jolie declara ca este mandra de istoria natiunii americane de a oferi adapost celor vulnerabili si, in final, spune ca a actiona din frica nu este calea americanilor de a face lucrurile.

