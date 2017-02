7 lucruri importante despre relatii, in viziunea barbatilor

Iata mai jos 7 sfaturi despre relatii, in viziunea barbatilor, pe care ar fi bine sa le iei in considerare si sa le aplici si tu.

Daca e sa ne luam dupa social media si programele de comedie de la TV, barbatii nu stiu prea multe despre relatii: evita sa discute despre probleme, uita mereu de aniversari sau de evenimetele importante, iar in cazul unei despartiri, fac glume nesarate cu prietenii lor, in timp ce femeile sufera mai ceva ca eroinele din literatura romantica, se dau peste cap si analizeaza tot ce le trece prin minte pentru a gasi un raspuns la ce se intampla.

Ei bine, nu e chiar asa. Chiar daca barbatii nu sunt cei mai buni in a-si exprima sentimentele, cu totii traiesc emotii profunde si isi construiesc relatiile pe baza de valori si principii foarte importante.

1. Poarta-te frumos. O atitudine pozitiva, indiferent de problemele cu care te confrunti pe plan personal este tot ce si-ar dori prietenii tai sau partenerul de viata. Asta te confirma ca pe un om pe care te poti baza mereu, fara sa-ti fie teama ca intr-o zi va rabufni impredictibil.

2. Fii sincera. Daca te-ai obisnuit sa treci peste situatiile dificile din cuplu sau din cercul de prieteni spunand alceva decat adevarul, este timpul sa-ti regandesti strategia. O parere sincera, spusa cu diplomatie, este apreciata mai mult decat un neadevar care, pe moment, incanta auzul.

3. Fii demna de incredere. Nu poti construi nimic, pe niciun plan relational, fara a fi o persoana de incredere. Pentru ca, pana la urma, asta cautam la partenerii de cuplu si la prieteni: un sfat sincer si un sprijin in momentele dificile, acestea din urma fiind revelatoare pentru a-ti da seama de calitatea celor din jur.

4. Nu te obisnui sa primesti fara sa dai. Din pacate, acesta este unul dintre motivele pentru care multe relatii esueaza: unora li se pare ca e ok sa primeasca fara sa dea nimic, iar ceilalti isi fac o misiune din a oferi fara sa pretinda ceva. In ambele cazuri, relatiile esueaza catastrofal.

5. Mentine granite sanatoase in toate relatiile tale. Spatiul tau personal este foarte important. Nu lasa pe nimeni sa-l invadeze, sa intreaca masura pe care tu o poti tolera. Este bine ca cei din jur sa stie ca se pot baza pe tine, dar nu-i lasa sa se obisnuiasca cu ideea ca tu esti disponibila non-stop.

6. Nu raspunde furiei cu furie. Uneori, este inevitabil ca oamenii dragi tie sa nu se enerveze. De aici pana a se naste o cearta nu e decat un pas. In cazurile astea, incearca sa-ti pastrezi calmul si sa nu te enervezi, la randul tau, pentru ca sigur asta nu va aduce rezolvarea problemei.

7. Fii rabdatoare. Nimic bun nu se intampla daca esti pe repede-nainte, si mai cu seama cand vine vorba de relatii. Pentru a crea si mentine relatii sanatoase, ai nevoie de un aliat foarte important: rabdarea.

Nu uita ca si cei de langa tine vin cu propriile experiente legate de oameni, iar multe dintre ele sunt negative, asa ca lasa timpul sa demonstreze ca tu esti diferita.

