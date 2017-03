Point of view: Cum m-am indragostit de pantalonii de trening

Teoretic, as spune ca nu sunt genul de persoana careia sa-i placa o piesa doar pentru ca este la moda. Dar practic (chiar si eu sunt surprinsa de asta), observ ca, de fapt, asta mi se intampla chiar acum, in acest sezon.

Un bun exemplu ar fi pantalonii de trening. Am crescut cu ideea ca cel mai unstylish lucru este sa porti un trening in alt cadru decat in sala de sport. Silueta iti este complet ascunsa, deci nici urma de sexiness, styling-ul este inexistent (nu mai ai loc de accesorii), iar ideea de a purta altceva decat tenisi sau bascheti (cum ar fi o pereche de stiletto) nici macar in adolescenta nu era o optiune pentru mine. Dar desigur ca, de-a lungul timpului, ti se mai schimba viziunea, mai ales cand vine vorba despre moda. Sigur, stilul ramane acelasi, dar cine spune ca este gresit sa adaptezi moda actuala stilului tau? Dimpotriva, numai asa poti tine pasul cu tendintele fara sa devii ridicol.

Bref, multa vreme am sustinut ideea mea ca treningul nu aduce nici un beneficiu modei si am evitat sa il port, dar in ultimele sezoane acest trend sporty a luat pe toată lumea cu asalt, inclusiv branduri elegante precum Chanel (Lagerfeld avut doar tenisi intr-o colectie couture de acum cateva sezoane), Gucci (care a transformat cardiganul clasic in cel mai cool hanorac cu gluga si a inventat tenisii cu cea mai mare talpa posibila) sau Balenciaga (care a mixat pufoaice de schi cu rochii din matase).

Pe scurt, nu mai pot ignora existenta treningului in viata mea (legata de moda, evident) asa ca solutia cea mai simpla este sa incerc sa iau „partea buna“ a acestei piese vestimentare. Si sunt pe cale sa imi aleg o pereche de pantaloni din fas, colorati, a la Versace sau unii mai „cuminti“, gri, cu dungi fluo pe parti, a la Dsquared2. Deja am purtat sosete negre (nu albe!) de tenis (alte accesorii pe care nu le-as fi scos din sifonier decat pentru o lectie de tenis) cu pantofi barbatesti.

Asadar, sa nu spuneti ca sunt schimbatoare sau inconsecventa, pur si simplu ador moda si nu as putea sa traiesc fara ea. Asa ca voi purta si pantaloni de trening in acest sezon. Inspirati-va si voi din selectia mea!

