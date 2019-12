Maurice Munteanu comentează ținutele de la American Music Awards 2019 (VIDEO)

Maurice Munteanu, Fashion Editor ELLE, a comentat o selecție de ținute purtate de vedetele prezente la American Music Awards 2019.

Billy Porter: Are un căluț de mare brodat sau aplicat pe capă. Și în partea de sus o crustacee, ceva, o situație. Deci Billy Porter este pe fructe de mare, lately. Nu am ce să spun, este un fel de Anna Karenina, atenție la șine.. Îmi place foarte tare ideea de extravaganță și de fluiditate, doar că este o foarte mare căutare aici, în această imagine. Avem pleașca asta pe cap, tip couture, cu o capă albă în formă de A și venim și cu o fustă de bal.

Dua Lipa: Are o rochie care nu pot să spun că mi se pare neapărat urâtă. Îmi plac încălțările, funda aia de catifea mă încurcă un pic, pentru că și încălțările au niște aplicații care sunt destul de prezente. Tot ce am de comentat la această rochie este partea de sus, partea de corset, situația asta care trimite cu gândul la un fel de sârmă introdusă în partea de corset.

Lizzo: Am primit foarte multe mesaje de la voi și asta mi se pare simpatic cu mini-ultra baby-bag-ul pe care îl poartă Lizzo, doar că aici a fost un statement. Adică Lizzo nu și-a luat mini-ultra baby-bag-ul ăla pentru că nu avea geantă sau a vrut o poșetă de seară și a plecat la premii. A făcut un statement, Este practic o geantă în care intră visele, răutățile, orgoliile.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro