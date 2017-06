Victoria Beckham este fericita, desi nu zambeste niciodata

Victoria Beckham este fericita, desi rareori este surprinsa zambind. Aceasta a marturisit insa, in cadrul unui interviu pentru Vogue Olanda, ca are o viata fericita si se distreaza in fiecare zi.

„David si cu mine ne distram mult. Daca as fi fost la fel de trista precum arat in unele fotografii facute de paparazzi, copiii mei nu ar fi la fel de fericiti. Si cu siguranta nu as mai fi casatorita.”, a declarat aceasta.

In urma cu cateva luni, Victoria chiar a aratat ca stie sa glumeasca, purtand un tricou cu mesajul „Fashion stole my style” (Moda mi-a furat zambetul). „Acesta este un mod de a rade de mine. Cel mai des sunt intrebata ‘De ce nu zambesti?’ Oamenii cred ca sunt asa trist. Asta sunt eu glumind, razand de mine.”, a spus ea in cadrul emisiunii lui James Corden.

Desigur, aceasta are si momente in care este mai ingrijorata, de exemplu cand vine vorba de imbatranire: „Nu sunt perfecta, nu trebuie sa arat ca si cum as avea 25 de ani. Am 43, asta suna mai rau decat se simte de fapt. Ma concentrez asupra a ceea ce am obtinut pana acum si ma simt bine”.

Cu toate acestea, Victoria Beckham are o silueta de invidiat, iar secretul ei este o viata echilibrata si, in mod evident, mult sport. Programul pe care il adopta poate fi insa putin dur pentru multe dintre noi: ea alearga in fiecare dimineata aproape 5 kilometri si apoi continua sa faca exercitii cat timp pregateste micul dejun.

