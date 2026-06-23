Victor Cornea, declarație de dragoste pentru Andreea Bălan de ziua ei de naștere: „Te iubesc infinit”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Pe 23 iunie, Andreea Bălan și-a sărbătorit ziua de naștere. Artista a împlinit 42 de ani, iar soțul ei, Victor Cornea, i-a transmis public un mesaj superb de dragoste.

Victor Cornea, mesaj pentru Andreea Bălan de ziua ei de naștere

Pe Instagram, Victor Cornea a marcat ziua de naștere a soției sale, Andreea Bălan, printr-o urare plină de dragoste și admirație față de ea.

„La mulți ani, iubirea mea. Te iubesc infinit.”

De asemenea, Andreea Bălan a făcut o postare amplă pe Instagram cu ocazia aniversării ei, prin care își exprimă recunoștința pentru toate realizările ei de până acum și pentru forța pe care a avut-o pentru a depăși momentele dificile.

„Azi, de ziua mea, cant si dansez de fericire!

Există viață după suferință, lumină după întuneric si fericire după dezamăgire.

Astăzi îmi sărbătoresc ziua de naștere si celebrez toate lecțiile si toate incercarile care m-au adus aici.

Privind în urmă, realizez că cele mai grele momente m-au construit, m-au conectat cu mine si din fiecare cădere am invatat sa-mi fauresc aripi sa zbor mai sus

Ceea ce trăiesc astăzi alături de familia mea este magic! Este fericirea pentru care am avut răbdare, am crezut si am visat ca se va intampla.

Acum trei ani, chiar de ziua mea, am postat prima fotografie cu mine și Victor pentru ca in sufletul meu știam că de această dată este diferit si ca este o conexiune autentică, sinceră și plină de iubire. Astăzi, la trei ani distanță, ne uităm unul la celălalt cu aceeași emoție, doar că între timp am devenit soț și soție, iar povestea noastră este mai frumoasă decât mi-aș fi putut imagina vreodată.

De ziua mea aleg să fiu recunoscătoare pentru oamenii care mă iubesc, pentru familia mea si pentru toate binecuvântările din viața mea, dar și pentru încercările care m-au format și m-au învățat să prețuiesc cu adevărat ceea ce am.

Astăzi nu sărbătoresc doar ziua în care m-am născut, sarbatoresc femeia care am devenit.

La mulți ani mie!”

Andreea Bălan și Victor Cornea, o nuntă de poveste

Pe 10 mai 2026, Andreea Bălan și Victor Cornea au organizat cununia religioasă, la aproximativ o lună de când s-au căsătorit civil. Evenimentul a avut loc pe malul Lacului Buftea, pe ponton în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.

La nuntă, Andreea Bălan și Victor Cornea și-au încântat invitații cu un decor floral spectaculos, format din peste 30.000 de flori. La cununia religioasă desfășurată pe ponton, invitații au fost întâmpinați de o arcadă uriașă decorată cu mii de flori. La eveniment și-au făcut apariția și câteva celebrități din showbiz-ul românesc, printre care Aurelian Temișan și soția lui, Monica Davidescu, Lora, Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea.

Andreea Bălan a purtat patru rochii de mireasă la nuntă

Andreea Bălan și-a dorit ca nunta ei cu Victor Cornea să fie una de vis, ceea ce s-a și întâmplat. Pe parcursul întregului eveniment, artista a schimbat patru rochii de mireasă, realizate special de către trei designeri. Fiind obișnuită cu ritmul alert din timpul spectacolelor sale, în care se schimbă foarte des, pentru Andreea Bălan nu a fost deloc o provocare să aibă patru rochii de mireasă la nunta ei.

În ceea ce privește prima rochie de mireasă purtată de Andreea Bălan, aceasta a avut o trenă spectaculoasă de 4 metri și a fost creată de Oui-Da Fée. Cântăreața a realizat ședința foto în ea și a îmbrăcat-o pentru cununia religioasă. Ulterior, vedeta s-a schimbat într-o rochie pentru momentul valsului, semnată Bellara. Această ținută i-a permis să danseze în voie. La artificii, Andreea Bălan a optat pentru o rochie scurtă creată de către ESA Bridal. La final, la momentul tortului, artista a preferat o altă rochie scurtă, semnată tot de Bellara.

Citește și:

Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, dezvăluiri sincere despre prietenia lor și rolurile de mamă: „Subiectele nu mai sunt copiii'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro