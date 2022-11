Vedete și ținute spectaculoase la decernarea CFDA Fashion Awards 2022 (GALERIE FOTO)

Printre premianții CFDA Fashion Awards 2022 s-au aflat Kim Kardashian (Innovation Award pentru brand-ul ei, Skims), Lenny Kravitz (Fashion Icon), Catherine Holstein (American Womenswear Designer of the Year), Raul Lopez (American Accessory Designer of the Year), Law Roach (The Stylist Award). Într-unul dintre cele mai emoționante momente ale serii, Shannon Abloh a acceptat premiul postum Board of Trustee’s Award în numele regretatului ei soț, designerul Virgil Abloh.

Nume mari din industria modei, a filmului și entertainment au fost prezente la decernarea CFDA Fashion Awards 2022 pentru a-i onora pe cei mai buni din domeniul fashion – și au impresionat cu ținutele purtate la eveniment.

Printre celebritățile prezente la eveniment s-au numărat Addison Rae, Amanda Seyfried, Ashley Graham, Carolyn Murphy, Irina Shayk, Jaden Smith, Janelle Monae, Katie Holmes, Kendall Jenner, Khloe Kardashian, Kris Jenner, Kylie Jenner, Rachel Brosnahan și Vanessa Hudgens. Răsfoiește galeria noastră și vezi care sunt ținutele care ne-au atras atenția.

Foto: Profimedia, PR, Image.net

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro