Unde lucrează iubitul Ralucăi Bădulescu. Rareș a absolvit Facultatea de Medicină

Raluca Bădulescu pare să trăiască o nouă poveste de dragoste ca în filme alături de partenerul ei, Rareș Grigore. Vedeta și iubitul ei, cu 20 de ani mai tânăr, s-au afișat din ce în ce mai des în public, iar relația dintre ei pare să devină tot mai serioasă.

Deși fac parte din lumi complet diferite, Raluca și Rareș se înțeleg foarte bine și se susțin unul pe celălalt. Tânărul a absolvit Faculattea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, în anul 2021, iar între timp și-a luat și examenul de rezidențiat. În prezent, Rareș este specializat în amatomo-patologie, după ce s-a crezut inițial că ar fi medic estetician.

Cu toate că nu oferă foarte multe informații pe contul său personal de Instagram, făcând chiar și o glumă potrivit căreia este câștigător a trei Premii Nobel. Totuși, acesta a specificat în descrierea sa că este patolog. Potrivit Fanatik, Rareș lucrează la un laborator private de analize medicale, unde mai există alți 4 medici rezidenți anatomopatologi.

Dincolo de dragostea pentru medicină, iubitul Ralucăi Bădulescu are și un canal de Youtube, unde a postat două dintre creațiile sale muzicale. Astfel, când nu se află la laboratorul pentru analize, Rareș compune muzică. Deși are un număr mic de urmăritori, tânărul continuă să își desfășoare activitatea muzicală din pasiune, mai notează sursa menționată anterior.

Vedeta se pare că și-a regăsit fericirea în brațele lui Rareș, un medic cu 20 de ani mai tânăr decât ea, de care s-a îndrăgostit rapid. Recent, Raluca a declarat că se află într-o altă etapă a vieții sale și a recunoscut că iubește din nou.

„Sunt într-o perioadă foarte frumoasă, dar ce să spun mai mult de atât?… Eu am „48, going on 28″, haideți să revenim, 48 mergând pe 28! Când te lovește dragostea, te-a lovit!… O să vină ca un fulger și asta este!”, a povestit vedeta emisiunii Bravo, ai stil într-un interviu acordat cancan.ro.