Unde au petrecut Dana Rogoz și familia ei Paștele: „Nu ne programasem nimic”

Dana Rogoz a petrecut anul acesta Paștele alături de familia ei la Viscri, satul din Transilvania în care actrița a venit cu mai multe ocazii până acum, mai ales că ea și soțul ei, Radu Dragomir, au cumpărat o casă acolo. Vedeta, partenerul ei și cei doi copii, Vlad și Lia, au dormit în rulotă, proprietatea lor urmând să fie renovată.

Dana Rogoz a împărtășit cu urmăritorii de pe rețelele de socializare câteva cadre de la Viscri. Actrița le-a povestit acestora cum a sărbătorit Paștele împreună cu familia ei.

„Ce duminică a Paștelui frumoasă am avut! Prima parte a zilei am petrecut-o în Viscri. Iepurașul le-a adus copiilor câteva surprize în autorulotă. Apoi ne-am plimbat pe dealuri, ne-am vizitat vecinii și am făcut planuri despre cum vom amenaja căsuța noastră. Apoi am plecat spre Cincșor, unde am dormit peste noapte. Și tot ieri am făcut o drumeție pe munte cu niște prieteni, în Făgăraș. A fost o zi super plină, deși culmea e că noi nu ne programasem nimic. Dar de la o oră la alta, ne găseam atrași de prieteni în altă activitate, altă mică aventură. Superb”, a scris actrița pe Instagram.