Un nou video cu Donald și Melania Trump face valuri pe internet, iar motivul este bineîntemeiat

Un astfel de moment a fost surprins recent de camerele de filmat, cu ocazia vizitei la Casa Albă a Primului Ministru al Cehiei, Andrej Babis. Acesta a fost filmat sosind la Casa Albă împreună cu soția lui, Monika Babisova, ei fiind întâmpinați de Donald și Melania Trump.

President Donald Trump and First Lady Melania welcomed Prime Minister Andrej Babis and Mrs. Monika Babisova of the Czech Republic for their first official visit to the White House pic.twitter.com/Gq6RL8n47t

Cei patru s-au salutat politicos, iar la scurt timp Trump și Babis s-au grăbit spre intrare, uitând complet de soțiile lor.

Reacția de uimire a celor două doamne a fost filmată și deși par amuzate și în același timp deranjate de gestul soților lor, cele două au încercat să salveze situația intrând după aceștia în Casa Albă.

Just spotted this little moment:

Monika Babišová (the wife of Czech Republic Prime Minister Andrej Babis) and Melania Trump shrug as Trump and the prime minister walk ahead of them into the White House. pic.twitter.com/ZD7FBpXl0r

— Blair Guild (@BlairGuild) March 7, 2019