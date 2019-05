TOP 10 Cel mai BINE îmbrăcate celebrități de la Met Gala 2019

Dacă te întrebi la ce se referă termenul de camp, ei bine, acesta se traduce printr-un stil estetic care este atrăgător datorită prostului gust și a valorii ironiei din spate. Bref, o temă care a impus unele dintre cele mai extravaganta și neașteptate apariții din ultimii ani pe covorul roz al Met Gala.

1. Lady Gaga

Lady Gaga pare determintată să ia anul acesta acasă toate titlurile de best dressed. Artista a descins pe covorul roz de la Met Gala într-o rochie cu trenă enormă, doar pentru a se schimba sub privirile fotografilor de 4 ori în decurs de 15 minute, transformând ținutele Brandon Maxwell și momentul ei pe covorul roșu într-un adevărat moment artistic!

2. Gigi Hadid

Supermodelul a arătat ca un personaj derivat din filmele de animație X-Men în ținuta semnată de Michael Kors.

3. Cardi B

Cardi B nu se dezice de la stilul ei exagerat, reușind să atragă toate privirile într-o rochie semnată de Thom Browne în care au intrat nu mai puțin de 30.000 de pene!

4. Celine Dion

Celine Dion s-a inspirat din celebrele ținute ale The Roquettes pentru apariția de anul acesta la Met Gala într-o rochie semnată Oscar de la Renta.

5. Florence Welch

Cântăreața a reușit un mix perfect între ideea de kitch și cool într-un look demn de Daenerys Targaryen, Mother of Dragons, ce poartă semnătura casei Gucci.

6. Katy Perry

Nu știu ce părere au avut colegii de masă ai lui Katy Perry despre această rochie- candelabru Moschino, însă nouă ni s-a părut una dintre cele mai cool apariții din acest an de la Met Gala!

7. Lupita Nyongo

Aerul teatral al acestui look Versace și culorile pop sunt elementele care au propulsat-o pe actriță în topul celor mai bine îmbrăcate celebrități de la Met Gala.

8. Billy Porter

Actorul a declarat că inspirația lui pentru această Met Gala a fost Vechiul Testament, acesta arătând parcă desprins din Egiptul Antic într-o ținută semnată de Blonds NY.

9. Janelle Monae

Dacă Picasso s-ar fi întâlnit cu Gaudi pentru a crea împreună o rochie, rezultatul ar fi putut fi ceva asemănător cu această rochie semnată de Christian Siriano.

10. Zoe Kravitz

Actrița a purtat o rochie Saint Laurent extrem de simplă prin comparație cu restul ținutelor de pe covorul roz, dar nouă tocmai asta ne-a plăcut și ne-a atras atenția, dovedind că și pentru o temă atât de dificilă ca cea de anul acesta uneori less is more.

Foto: Image.net, PR

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK