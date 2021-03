Thomas Markle, tatăl lui Meghan, lansează un atac dur la adresa Prințului Harry

După interviul exploziv pe care Meghan Markle și Prințul Harry i l-au acordat lui Oprah Winfrey, acum este rândul lui Thomas Markle, tatăl ducesei de Sussex, să facă o serie de declarații surprinzătoare.

Thomas, în vârstă de 76 de ani, a vorbit în cadrul emisiunii Good Morning Britain despre relația cu fiica sa și soțul acesteia. Conflictul dintre Thomas Markle și cuplul regal a escaladat în 2018, când acesta a lipsit de la nunta fiicei sale, din cauza unui atac de cord pe care îl suferise recent. Se pare că Prințul Harry a fost deranjat de atitudinea lui Thomas și chiar l-ar fi învinovățit fiindcă nu a participat la marele eveniment.

„Harry mi-a spus: ‘Dacă m-ai fi ascultat, nu ți s-ar fi întâmplat asta’. Eu fiind pe un pat de spital, după ce tocmai suferisem o intervenție. Aveam un stent aici și aici, iar atitudinea lui a fost cam obraznică, așă că i-am închis. Toți greșim, dar eu nu m-am jucat niciodată dezbrăcat într-o piscină și nici nu m-am costumat în Hitler.”, a afirmat Thomas Markle, făcând referire la fotografiile nud ale lui Harry făcute în Las Vegas în 2012, precum și la momentul în care a fost văzut purtând o uniformă nazistă.

Markle a mai adăugat și că și-a cerut scuze cuplului regal de cel puțin 100 de ori, însă cei doi refuză să mai vorbească cu el.

„Sunt foarte dezamăgit. Mi-am cerut scuze pentru asta de cel puțin 100 de ori. Concluzia este că Meghan și Harry nu mi-au răspuns sub nicio formă. Am fost pus la pământ din cauza unui lucru pe care l-am făcut, o mare greșeală pentru care mi-am cerut scuze de multe ori. Îmi iubesc fiica foarte mult, dar și-a ignorat întreaga familie, atât pe cea din partea mamei ei, cât și pe cea din partea mea. Ultima oară când am vorbit eram pe un pat de spital, iar de atunci nu am mai auzit nicio veste de la ei, nu le-a păsat dacă muream.”, a declarat tatăl lui Meghan pentru The Sun.

În ceea ce privește interviul pe care ducii de Sussex i l-au acordat lui Oprah, Thomas crede că cei doi ar fi trebuit să mai aștepte, dată fiind vârsta înaintată a Reginei Elisabeta a II-a și starea de sănătate instabilă a Prințului Philip.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro