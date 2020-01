Cum încearcă Thomas Markle, tatăl Ducesei de Sussex, să îi atragă atenția fiicei sale

În ciuda numeroaselor interviuri și declarații făcute de Thomas Markle la adresa fiicei sale, Meghan Markle, și a soțului său, Prințul Harry, Meghan a decis să nu facă foarte multe comentarii pe seama acestui subiect.

Invitat în emisiunea Good Morning Britain, Thomas a dezvăluit faptul că el acordă atât de multe interviuri deoarece își dorește cu disperare să vorbească cu fiica sa, Meghan Markle și soțul ei. „Pentru mine nu există nici o modalitate de a intra în contact cu ei. Cel mult voi da un interviu și voi aștepta 30 de zile pentru un răspuns înapoi. Dacă nu voi primi unul, atunci voi da un alt interviu. Este tot ceea ce pot să fac.

Thomas a spus că a mai încercat să vorbească cu fiica sa cu ajutorul mamei lui Meghan, Doria Ragland: „Am vorbit și am trimis scrisori către Doria, pentru a le da lui Meghan, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Așa că, sunt la mila lor. Dacă ei nu vor să vorbească cu mine, sunt sigur că nu va fi o problemă. Ei mă pot găsi foarte ușor.”

