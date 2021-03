Regina Elisabeta a II-a, prima reacție după declarațiile surprinzătoare făcute de Meghan Markle și Prințul Harry

Reamintim faptul că în interviul care durează două ore, Meghan Markle a acuzat Palatul pentru discuțiile despre cât de închis la culoare s-ar fi putut dovedi copilul ei și al Prințului Harry, Archie, menționând faptul că micuțul nu are un titlu regal din cauza acestui lucru. Din același motiv fiul lor nu ar fi primit măsuri de securitate obișnuite pentru membrii familiei regale.

De asemenea, se pare că nimeni din familia regală nu ar fi sărit în apărarea ducesei de Sussex atunci când tabloidele din Marea Britanie au început o serie de atacuri rasiste la adresa ei. Meghan Markle a mărturisit că s-a simțit neprotejată, dar și subminată de familia regală, care a ignorat în repetate rânduri cererile ei de ajutor și a descurajat-o să iasă din casă.

Meghan Markle acuză palatul de rasism în contextul în care ea însăși este birasială. Discuțiile despre culoarea fiului ei ar fi ajuns la ea prin intermediul lui Harry, mai ales dat fiind că familia regală i-a anunțat pe cei doi că fiul lor nu va beneficia de securitate.

„Ideea că fiul nostru nu ar fi în siguranță, și ideea că primul membru de culoare al acestei familii nu va avea titluri de care se bucură ceilalți copii… cealaltă parte a acestei conversații este despre cum există o convenție. Când ești nepotul unui monarh, deci când tatăl lui Harry va deveni rege, Archie și viitorul nostru copil vor deveni prinț sau prințesă.”

Ulterior, după ce declarațiile lui Meghan Markle au fost făcute publice și deși nici ea și nici soțul ei nu au dezvăluit ce membru al familiei regale a făcut comentariile rasiste, Prințul Harry a vrut să transmită prin intermediul lui Oprah că nu este vorba de Regina Elisabeta a II-a sau de Prințul Philip. Chiar Oprah a făcut această mărturisire în timpul unui interviu pe care l-a acordat emisiunii CBS This Morning. „A vrut să se asigure că știu și că o să o spun dacă am ocazia. Nici bunica și nici bunicul său nu au luat parte la acele conversații. Nu mi-a spus cine a participat la acele conversații. După cum puteți vedea, am încercat să obțin acest răspuns, atât în fața camerelor, cât și în spatele lor”, a declarat Oprah.

