Thomas Markle, tatăl Ducesei de Sussex, explică de ce a făcut publică scrisoarea primită de la Meghan

Thomas Markle, tatăl Ducesei de Sussex, își apără decizia de a face publice mai multe părți din scrisoarea pe care Meghan i-a trimis-o după nunta regală, după ce Ducele și Ducesa de Sussex au anunțat că vor da în judecată tabloidul care a publicat aceste fragmente.

În luna februarie a acestui an, The Mail on Sunday a publicat mai multe părți dintr-o scrisoare scrisă de mână, scrisoare venită chiar din partea lui Thomas. Acesta a lipsit în urmă cu un an de la nunta regală și de atunci a avut numeroase apariții în media, cerându-i fiicei sale să reia legătura. El a decis să publice scrisoarea pentru că unele lucruri nu erau prezentate în mod corect.

„Am dcis să fac publice diferite fragmente din scrisoare din cauza articolului scris de prietenii lui Meghan în revista People. Trebuie să mă apăr. Am publicat doar anumite părți, deoarece restul erau atât de dureroase. Această scrisoare nu mi s-a părut plină de iubire. M-a rănit”, a declarat Thomas.

Acesta face referire la cuvintele spuse de o sursă apropiată lui Meghan, care a declarat în urmă cu câteva luni că toate acțiunile lui Thomas nu fac altceva decât să o îndepărteze pe fiica sa, deoarece ea i-a cerut să nu mai comunice cu presa, iar el exact asta a făcut.

„Nu recunosc persoana care a scris această scrisoare, dar încă îmi iubesc fiica. Este nevoie de un singur apel telefonic și aceasta nebunie s-ar încheia”, a declarat Thomas pentru The Mail on Sunday. Acesta a negat totodată că ar fi cerut sau ar fi primit bani pentru publicarea acestei scrisori, iar publicația a precizat că el nu a cerut și nu a primit bani pentru articolul apărut sâmbăta, 5 octombrie.

Noua apariție în media a lui Thomas Markle vine după ce Ducele și Ducesa de Sussex au anunțat că vor da în judecată The Mail on Sunday pentru publicarea acestei scrisori. Prințul Harry a vorbit atunci despre întreaga presă tabloidă și despre campania pornită împotriva soției sale.

Firma de avocatură aleasă de Meghan și Harry a emis și o declarație despre măsura luată de cei doi. „Am inițiat măsurile legale împotriva Mail on Sunday și a companiei care o deține Associated Newspapers, din cauza publicării intruzive și ilegale a unei scrisori private scris de Ducesa de Sussex, acest lucru făcând parte dintr-o campanie a acestui grup de presă de a publica publica povești false despre aceasta, precum și despre soțul ei. Având în vedere refuzul Associated Newspapers de a rezolva această problemă într-un mod satisfăcător, am emis proceduri pentru remedierea acestei încălcări de confidențialitate, încălcarea dreptului de autor și a agendei media menționate mai sus.”

Un reprezentat al Mail on Sunday a vorbit pentru ET, declarând că publicația își susține în continuare povestea. „The Mail on Sunday își susține povestea publicată și se va apăra în acest caz. Specific, noi negăm categoria că scrisoarea Ducesei ar fi fost editată într-un mod în care i-ar fi schimbat înțelesul”.

Aceasta nu este singura publicație dată în judecată de Prințul Harry. Acesta a lansat proceduri legale și împotriva The Sun și The Mirror, acuzând publicațiile de o acțiune de hacking asupra telefonului său. Palatul Buckingham a confirmat că au fost luate măsuri legale în privința interceptării ilegale ale unor mesaje vocale, iar News Grup, cel care deține The Sun, a confirmat că s-a pornit această acțiune legală.

