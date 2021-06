Teo Trandafir, mărturisiri despre cel mai dificil moment întâmpinat de ea și fiica ei, Maia

Teo Trandafir și fiica ei adolescentă, Maia, au o relație foarte apropiată și o comunicare deschisă. Prezentatoarea TV nu a ascuns până acum faptul că a adoptat-o pe Maia în urmă cu mai mulți ani.

Teo Trandafir a vorbit deschis într-un interviu pentru revista Viva! despre divorțul prin care a trecut și cum a fost afectată Maia de acest eveniment. Prezentatoarea TV a fost căsătorită cu Constantin Iosef. Cei doi s-au despărțit în 2012, după jumătate de an de căsnicie. „Eu am trecut printr-o căsnicie și Maia nu a înțeles momentul în care s-a despărțit de frații ei cu care avea o chimie extraordinară și s-au înțeles foarte repede foarte bine, în ciuda faptului că frații ei vorbeau și franceză între ei”, a povestit Teo Trandafir.

Cunoscuta gazdă TV a catalogat acest moment drept unul „sinistru” pentru Maia, având în vedere faptul că avea o relație apropiată cu frații ei vitregi. „Pentru Maia a fost cel mai sinistru moment din viața ei și are și acum pe mână brățara pe care a primit-o cadou de la unul dintre ei. Sunt mii de momente fericite trăite împreună, nu pot spune unul. Să îți iubești copilul și să te iubească este tot ceea ce îți poți dori pentru a fi fericit. Nu poți cuantifica fericirea în relația mamă-copil”, a declarat Teo Trandafir pentru revista Viva!.

Acum câteva luni, în podcast-ul realizat de Cătălin Măruță, Teo Trandafir a făcut mărturisiri despre momentul în care a adoptat-o pe Maia. La vremea respectivă, prezentatoarea TV avea 36 de ani și nu își dorea un copil pentru că nu era pregătită pentru o asemenea responsabilitate. „Am ajuns la 36 de ani și am aflat că există o doamnă care are o problemă, adică o situație socială dramatică și că e pusă în situația de a naște un copil și că nu știe ce să facă în legătură cu asta. Eu tocmai adresasem Universului întrebarea dacă e bine sau ba și am primit răspunsul „da” pe loc. Și într-o lună am plecat și m-am întors acasă cu un copil. Când am luat hotărârea asta, Maia nu se născuse.”

Teo Trandafir nu a ascuns niciodată faptul că Maia este adoptată, deși de multe ori a ținut să menționeză că de fapt Maia și-a ales singură mama. Cele două au o relație specială și își petrec destul de mult timp împreună. „Eu i-am spus că este cel mai minunat eveniment din viața mea și că datorită ei pot vedea culori. (…) Noi suntem o singură creatură. Eu i-am dat ei și ea mi-a dat mie tot ce am avut mai bun. Nu există posibilitatea să ni se întâmple ceva rău, atâta timp cât suntem una lângă alta.”

Foto: Arhiva Revistei ELLE