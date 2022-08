Virgil Ianțu, primele declarații despre căsătorie, după 20 de ani de relație. Prezentatorul TV și partenera lui s-au logodit în urmă cu mulți ani

Virgil Ianțu și partenera sa trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproximativ 20 de ani, iar cei doi au decis să facă nunta în curând. Prezentatorul TV a cerut-o în căsătorie pe mama fiicei sale, Jasmina, în urmă cu mai mulți ani, însă nu au ajuns până acum în fața altarului.

Prezentatorul TV este printre cei mai îndrăgiți din showbiz-ul autohton și, pe lângă celebritate, se bucură în special de familia superbă pe care o are. Virgil este un tată mândru de fiica lui, care este o adevărată domnișoară la vârsta de 17 ani. De asemenea, Ianțu se mândrește de fiecare dată când apare alături de partenera sa de viață, Roxana. Recent, prezentatorul a postat mai multe imagini spectaculoase din vacanța din SUA alături de familie, unde s-a distrat de minune.

După 20 de ani de relația cu mama fiicei sale, Virgil Ianțu a anunțat că urmează să facă nunta alături de Roxana . Cum cererea de căsătorie a fost făcută în urmă cu mai mulți ani, cei doi au decis să facă pasul cel mare cât de curând. Potrivit declarațiilor sale, marea întrebare a venit la scurt după ce a venit pe lume fiica lor, Jasmina.

„E cerută, e acceptată. Urmează nunta. Ne iubim de 20 de ani, ne cunoaștem de 22. Eu am cerut de mai demult, am cerut-o frumos. Nu cred că își va schimba numele. Am cerut-o într-un mod foarte inedit. S-a născut Jasmina, iar în acea zi, i-am pregătit un săculeț la mânuță, când a văzut-o prima dată, era un inel și un bilețel, în care scria ‘Tati e timid. Vrei să fii soția lui?’ A zis ‘Da’. Și-a dorit foarte mult lucrul ăsta, s-a bucurat mult de această cerere, dar nu am apucat.„, a povestit prezentatorul în podcast-ul lui Cătălin Măruță, citat de Wowbiz..