Jasmina, fiica lui Virgil Ianțu, a împlinit 17 ani. Mesajul emoționant transmis de prezentatorul TV: „Ești copilul perfect”

Jasmina, fiica lui Virgil Ianțu, a împlinit 17 ani. Prezentatorul TV i-a transmis pe rețelele de socializare un mesaj emoționant.

În ziua în care fiica lui Virgil Ianțu a împlinit 17 ani, prezentatorul a marcat acest moment cu o postare specială publicată pe contul personal de Instagram. Mesajul lui a fost însoțit de o imagine în care este alături de partenera lui de viață, Roxana Alexandru, și de fiica lor, Jasmina.

De asemenea, și Roxana Alexandru i-a transmis fiicei sale un mesaj plin de emoție, alături de câteva cadre cu momente petrecute împreună cu Jasmina.

Virgil Ianțu trăiește de 20 de ani o poveste de dragoste cu Roxana Alexandru. În podcastul „Acasă la Măruță”, prezentatorul TV a făcut mărturisiri despre relația lor, dar a dezvăluit și cum a cerut-o în căsătorie pe partenera lui, deși nu au făcut până acum acest pas.

„E cerută, e acceptată, inclusiv eu sunt acceptat. Ne iubim de 20 de ani și ne cunoaștem de 22 de ani. Am cerut-o frumos de soție. În ziua în care s-a născut Jasmine, eu am pregătit un săculeț pe care i l-am pus la mânuță… și era și un inel și era și un bilețel pe care scria că „Tati este timid și dacă ai vrea să fii soția lui. Fac eu lucrul acesta pentru el.” Eram de față și a zis da. S-a bucurat de această cerere. Nu am apucat să ne căsătorim. Ea muncește, eu muncesc”, a declarat Virgil Ianțu.