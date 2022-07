Virgil Ianțu, vacanță de vis în SUA alături de fiica și partenera lui: „Ne-a furat inima cu totul”

Virgil Ianțu se bucură din plin de una dintre cele mai frumoase aventuri din viața sa. Cunoscutul prezentator TV a plecat alături de fiica și iubita lui într-o vacanță de vis în Statele Unite ale Americii, de unde a postat imagini spectaculoase. Artistul a împărtășit cu fanii de pe internet experiențe de neuitat și se declară complet fascinat de continentul american.

Prezentatorul TV s-a aventurat într-o excursie de neuitat în SUA, unde a vizitat deja cele mai cunoscute locații și s-a declarat mai mult decât mulțumit de parcursul vacanței până acum. Alături de fiica sa, Jasmina, și iubita lui, Roxana, Virgil admiră peisaje de nedescris și se bucură de experiențele unice. Artistul a postat o serie de imagini pe pagina sa de Instagram, atât cu locurile pe care le-a vizitat, dar mai ales cu cele mai importante femei din viața lui.

„Am plecat într-o vacanță cu fetele mele, pe coasta de vest a US. Acum, că am încheiat San Francisco și ne-am mutat în Vegas, pot să spun doar că San Francisco ne-a furat inima cu totul, începând cu oamenii, căci ei fac orașul să vibreze, până la mâncare și desigur, peisaje și renumitele case victoriene care practic, te cuceresc de la prima vedere. Pe lângă asta, am întâlnit mulți tineri români, minunați, care sunt în programele de work&travel, până la localnici, tot ce înseamnă servicii pt turiști.„, a spus prezentatorul TV.