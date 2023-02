Teo Trandafir, situație neașteptată în platoul emisiunii sale. Cum a reacționat vedeta: „Am început să strig”

Teo Trandafir prezintă în fiecare weekend, sâmbăta și duminica, la ora 10:00 emisiunea ei, „Teo Show”, la Kanal D. Recent, la filmări, a fost supusă unei situații neașteptate create de colegii ei, iar reacția vedetei a fost una inedită.

Prezentatoarea a fost victima unei farse de proporții, create de colegii săi din emisiune. Prezentă pentru filmare, aceasta s-a trezit într-un platou pustiu și fără nicio urmă de colegi. Nu se vedea nicio persoană, de la cameramani la regizorii de platou, sunetiști, reporteri și până la producătorii emisiunii, toți erau dispăruți.

„La început, nu mi-am dat seama ce se întâmplă pentru că întotdeauna sunt prima în platou. Însă când am văzut că trec 5 minute și nu vine nimeni, niciun operator, că nu răspunde nimeni în Regie, nu vine nimeni să aprindă luminile… am intrat puțin în panică, trebuie să recunosc. Am început să strig: „Regia, regia, mă aude și pe mine cineva?”. Ei, probabil, erau leșinați de râs pe sub birouri pentru că era clar că nu a suflat nimeni niciun cuvânt. Toți erau adunați claie peste grămadă în Regie și se uitau la mine cum mă agit. Dar, Slavă Cerului, la un moment dat s-a rezolvat!”, a declarat Teo Trandafir.