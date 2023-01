Teo Trandafir, dezvăluiri inedite despre prima sa dragoste: „Cea mai frumoasă perioadă din viața mea”

Teo Trandafir este printre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV din showbiz-ul authton, care se bucură de atenția a mii de fani. Prezentă pe micile ecrane de mai bine de 20 de ani, vedeta de televiziune nu s-a sfiit să dezvăluie de-a lungul timpului detalii inedite despre viața personală.

Vedeta a vorbit deschis într-un interviu pentru revista VIVA! despre perioada adolescenței și prima sa dragoste. Teo Trandafir a declarat că perioadă cea mai frumoasă din viața ei a fost cea a facultății, cu toate că nu avea foarte multe opțiuni de distracție, iar liniștea era esențială.

În ceea ce privește prima sa dragoste, vedeta de televiziune își amintește cu drag despre acele vremuri și a povestit despre momentul când s-a îndrăgostit pentru prima dată. Avea 15 ani când a avut primul sărut, iar reacția pe care a avut-o imediat după a fost inedită. Fiind o perioadă în care libertatea era mai rar întâlnită, momentul romantic dintre cei doi a fost unul special.

„Aveam, cred, 15 ani când m-am îndrăgostit prima dată și îmi amintesc că ne-am pupat o singură dată și am crezut că murim amândoi. Atunci nu era libertatea de acum, era rușine să te vadă vecinii. Nu am avut eu curajul să fac primul pas. El mi-a adus o ciocolată din Germania, acum se găsește și în România, și mi-a furat acel pupic. A fost la fel ca momentul în care m-a pupat Toto Cutugno. Dansam cu el și simțeam că se întâmplă, am închis ochii și mi-am zis: „Facă-se voia Ta, Doamne!”, mai ales că erau de față 800 de oameni”, a declarat Teo Trandar pentru sursa menționată.