Rihanna lanseaza o noua colectie de incaltaminte. Si este atat de chic!

Rihanna ne demonstreaza pe zi ce trece ca poate face orice isi propune: cantareata de succes, actrita, style icon, se implica activ in numeroase cauze umanitare si.. lanseaza colectii vestimentare atat de stylish.

Inceputul anului a marcat lansarea colectiei de incaltaminte pe care a realizat-o in colaborare cu Puma, iar in aceasta vara ne surprinde cu o noua colectie limitata, de aceasta data in colaborare cu Manolo Blahnik.

Colectia “So Stoned” este cea de-a treia colaborare a Rihannei cu Manolo Blahnik si, din pacate, se pare ca si ultima.

Colectia in editie limitata contine numai 4 piese, sandale din PVC, decorate cu cristale Swarovski, iar pe unul dintre modele l-ai observat cu siguranta in noul clip al Rihannei, „Wild Thoughts”.

Sandalele au preturi intre 1.325 si 2.325 dolari si vor fi disponibile incepand cu 6 iulie in toate magazinele Manolo Blahnik si online pe manoloblahnik.com.

Citeste si:

Costumul de baie ce iti va ruina vara

Foto: Instagram