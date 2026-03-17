Raluca Moianu, noi dezvăluiri despre rolul de bunică: „A trecut timpul foarte repede"

Raluca Moianu a dezvăluit cum este rolul de bunică.

Raluca Moianu trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, după ce fiica ei, Mara, a devenit mamă pentru prima dată, în aprilie anul trecut. Tânăra și partenerul ei, Virgil Boglea, au împreună un băiețel, Carol, care urmează să împlinească un an.

Raluca Moianu, o bunică implicată, dar cu program încărcat

Fosta prezentatoare TV a vorbit deschis despre noul său rol de bunică, dar și despre cât de mult o admiră pe fiica ei pentru decizia de a-și continua studiile, chiar și după venirea pe lume a copilului.

Raluca Moianu spune că încearcă să fie cât mai prezentă în viața nepotului, însă programul profesional nu îi permite întotdeauna să fie alături de familie. Cu toate acestea, Mara și soțul ei beneficiază și de sprijinul celeilalte bunici.

„E minunată (n.r. viața de bunică). Carol împlinește un an pe 2 aprilie și a trecut timpul foarte repede. A început să se țină pe picioare, vrea să meargă (…) Sunt foarte mândră că poate să își continue studiile (fiica ei n.red.) și că poate să facă lucrurile în ritmul ăsta. Eu nu cred că la vârsta ei aș fi fost capabilă să am și copil, să fac o facultate, să țin o casă. Eu sunt într-o admirație totală pentru puterea ei de a face așa și sigur că da, dacă mă cheamă, sigur, sunt prezentă”, a declarat Raluca Moianu, într-un interviu acordat pentru Știrile Antena Stars.

Relația cu ginerele, bazată pe respect și susținere

Fosta prezentatoare TV a vorbit și despre relația pe care o are cu ginerele său, subliniind că între ei există o înțelegere foarte bună. Mai mult, aceasta apreciază implicarea lui Virgil Boglea în viața de familie și sprijinul oferit Marei pentru a-și continua studiile.

„Am noroc cu cuscra (…) Eu sunt încă o persoană care lucrează, sunt activă, am foarte multe proiecte și este complicat să am 100% acolo, dar dacă au nevoie de mine, eu sunt prezentă (…) Au un copil minunat, se înțeleg și dacă lucrurile merg bine și o sprijină să își termine școala (n.r. Virgil Boglea pe fiica ei) eu sunt foarte mulțumită. E un băiat elegant, așa cum și-ar dori orice soacră”, a mai spus ea.

Mara și Virgil Boglea s-au căsătorit civil anul trecut, în același timp în care au anunțat că vor deveni părinți. Între cei doi există o diferență de vârstă de 14 ani, însă acest aspect nu a fost un obstacol în relația lor, care pare să fie una solidă și echilibrată.

Fiica Ralucăi Moianu și Virgil Boglea au ales să se căsătorească religios vara trecută într-un cadru intim, în Italia, având alături câțiva apropiați. Pentru acest eveniment important, Mara Boglea a ales să poarte o rochie albă, cu o croială simplă și plină de rafinament. În ceea ce îl privește pe Virgil Boglea, el a preferat o cămașă albă și un costum negru.

