Otilia, dezvăluiri despre nunta din Turcia -semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă” (EXCLUSIV)

Otilia ne-a vorbit despre nunta ei de poveste din Turcia, care a îmbinat tradițiile românești și turcești, dar și despre momentele emoționante, rochiile spectaculoase și planurile de viitor alături de soțul ei, Bekir Ali.

Otilia și Bekir Ali
După doi ani de poveste de dragoste începută în Turcia, Otilia și Bekir Ali și-au unit destinele printr-o nuntă spectaculoasă care a durat două zile și a îmbinat cu succes tradițiile românești și turcești. Evenimentul, desfășurat pe 30 și 31 august, a fost marcat de emoții intense, momente de neuitat și rochii de vis, care au reflectat atât rădăcinile artistei, cât și cultura soțului ei. Pentru Otilia, nunta nu a fost doar o celebrare a iubirii, ci și o oportunitate de a împărtăși cu familia și prietenii bucuria de a fi alături de omul iubit într-un cadru unic, plin de rafinament și tradiție.

Într-un interviu exclusiv ELLE, Otilia ne-a mărturisit detalii neștiute despre organizarea evenimentului, povestea din spatele rochiilor de mireasă, dar și ce planuri de viitor are alături de soțul ei.

ELLE: Cum a fost procesul de organizare a unei nunți de două zile în Turcia? Ce provocări ai întâmpinat și ce momente ți-au adus cele mai mari emoții?

Otilia: A fost destul de stresant, dar am noroc cu familia lui Bekir, mama, sora și mătușile lui, care m-au ajutat foarte mult în organizarea nunților, mi-au ușurat munca mult. Le mulțumesc din suflet, sunteți cele mai tari!

ELLE: Ai ales să îmbini tradițiile românești cu cele turcești în cadrul nunții. Ce înseamnă pentru tine să respecți aceste obiceiuri și ce momente ți-au rămas cel mai mult în suflet?

Otilia: Pentru că am avut mulți invitați din România, am ales ca la ambele nunți să avem muzică populară. A fost important pentru mine ca cei din Turcia să descopere dansurile și horele noastre tradiționale. Respect tradițiile soțului meu, dar îmi iubesc rădăcinile și nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă sau o bătută. (râde)

ELLE: Cum ai selectat echipa de organizare și colaboratorii pentru acest eveniment special? Ai avut preferințe legate de stilul lor sau de experiența în evenimente internaționale?

Otilia: Nu a fost deloc ușor să găsesc o echipă potrivită. Am căutat mult pentru a mă asigura că stilul lor se potrivește cu ceea ce îmi doream. Am vrut ceva elegant, rafinat, fără să fie nici prea simplu, nici prea sofisticat. Până la urmă am avut norocul să lucrez cu una dintre cele mai bune echipe de organizare din Izmit!

ELLE: Una dintre rochiile tale de mireasă a fost inspirată din garderoba sultanelor. Ce te-a determinat să alegi acest stil și cum ai colaborat cu designerul turc pentru a o crea? De asemenea, ne poți spune ceva și despre cea de-a doua rochie?

Otilia: Pentru că prima nuntă a fost una dedicată în special miresei și a urmat tradiția cu henna, am ales să port o rochie tradițională georgiană. Soacra mea și familia ei sunt originari din Georgia, iar ea a văzut această rochie într-o vitrină și a dorit mult să o probez măcar pentru ea. În clipa în care am îmbrăcat-o, am fost fascinată: era din mătase, împodobită cu detalii din argint, extrem de rafinată și regală. Mi s-a părut că mi se potrivește perfect și am decis imediat să fie a mea. Cea de-a doua rochie a fost o creație specială a unui designer turc, realizată exclusiv pentru mine. A fost un model unic, gândit să reflecte stilul meu personal și mi-a oferit sentimentul că port ceva cu adevărat prețios.

ELLE: A fost un moment amuzant/provocator în timpul weekendului? Ceva care să nu se potrivească cu „socoteala din târg”?

Otilia: Totul a decurs perfect. Singura mea dorință înainte de nuntă a fost să apuc să mă odihnesc, dar când a venit ziua nunții, toată oboseala a dispărut ca prin minune.

ELLE: Ți-a făcut Bekir Ali o surpriză specială în ziua nunții?

Da! Bekir s-a aruncat în piscină îmbăcat, iar apoi prietenii lui l-au urmat.

ELLE: Care a fost cel mai emoționant moment pentru tine?

Otilia: Prezența familiei mele din România. Faptul ca au fost alături de mine în aceste momente atât de importante a însemnat enorm.

ELLE: Care sunt planurile voastre de viitor ca familie?

Otilia: Deocamdată ne concentrăm pe muncă și pe viața noastră de zi cu zi.

