Otilia, pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru nuntă. Ce a dezvăluit artista: „Una tradițională pe 30 august, iar pe 31 august vom avea…”

De aproape, Otilia este căsătorită cu Bekir Ali, un cetățean turc. Artista și soțul ei locuiesc în acest moment separat. În timp ce Otilia este în România și e implicată în proiectele ei muzicale, partenerul ei de viață se află în Turcia și se ocupă de afacerile sale.

Otilia, în vârstă de 33 de ani, se află în plină organizare a nunții, după ce a petrecut mult timp în Turcia alături de partenerul său pentru a găsi locația ideală. Artista și soțul ei, de origine turcă, vor avea două petreceri de nuntă, așa cum a povestit artista.

Artista a mărturisit că și-a ales deja rochia de mireasă și a optat pentru un model deosebit.

„Mi-am ales și rochia de mireasă. Nu e o rochie de mireasă turcească, o să vedeți, e foarte frumoasă, e deosebită, o să pun fotografii și o să vedeți. Nu am emoții. Bine, acum zic așa, dar nu știu cum va fi atunci, înainte. Dar, deocamdată, nu am emoții. Toată lumea mă întreabă dacă voi cânta la nunta mea, dar am zis „nu”. La nunta mea chiar nu cânt nimic. Să cânte alții pentru mine, eu am tot cântat toată viața pentru cineva. La ei, în Turcia, nunțile nu sunt ca la noi, durează doar trei ore. O să aducem un DJ foarte cunoscut de aici”, a mai zis artista pentru sursa citată.