Otilia, dezvăluiri despre pregătirile de nuntă. La ce locație visează artista: „Trebuie să căutăm”

Otilia, în vârstă de 32 de ani, se află în plină organizare a nunții, după ce a petrecut două săptămâni în Turcia alături de partenerul său pentru a găsi locația ideală. Artista și soțul ei, de origine turcă, își doresc o ceremonie grandioasă la Istanbul, unde vor avea sute de invitați.

După ce s-au căsătorit civil în cadrul unei ceremonii intime, cei doi visează acum la o nuntă ca în povești. Otilia se ocupă deja de pregătirile de nuntă, iar în perioada aceasta caută locația ideală unde să găzduiască cea mai importantă petrecere din viața ei.

Deși va avea o nuntă de proporții, artista nu își dorește o rochie extravagantă. Alegerea ținutei pentru marele eveniment se dovedește a fi o provocare, deoarece nu s-a visat niciodată mireasă.

Otilia se confruntă și cu o altă dilemă – destinația pentru luna de miere. Teama de zbor îi îngreunează decizia, iar artista recunoaște că a refuzat chiar și unele concerte din acest motiv.

Legat de tradițiile turcești, artista privește cu entuziasm obiceiul conform căruia mireasa primește aur în loc de bani, văzând în acesta o oportunitate de investiție pentru viitor.

În cadrul unui interviu, Otilia a făcut mărturisiri despre relația la distanță pe care o are cu soțul ei. Artista nu s-a ferit să recunoască faptul că îi este greu să nu îl aibă aproape pe partenerul ei. Însă, sentimentele lor sunt puternice și speră ca lucrurile să își găsească rezolvarea într-o zi.

„Este dificil pentru că el nu stă în Istanbul. El are o firmă de construcții, construiește case și este mereu plecat în alte orașe din Turcia și atunci este dificil să petrecem timp împreună. El insistă să merg cu el, aș putea să plec cu el prin Turcia, dar nu vreau nici să îmi abandonez proiectele mele. Nu mi-ar plăcea să stau degeaba, la mâna lui. Sunt genul de om care este obișnuit să muncească dintotdeauna. Nu prea avem cum să ne împărțim, dar nu este o problemă asta în relația noastră. Nu suntem co-dependente unele de celelalte cum am văzut la mama și tata. Noi nu avem teama asta de a nu trăi unul fără celălalt. Consider că atunci când iubești pe cineva trebuie să îi oferi libertate să facă ce îi place. Și oricum, nu aveam încotro, trebuia ori să ne despărțim, ori să fim așa. Noi ținem mult unul la celălalt și ne iubim și avem răbdare. Într-o zi se vor așeza toate. A reușit să-și obțină viza, o are până în martie, deci poate veni oricând în România”, a spus Otilia pentru cancan.ro.