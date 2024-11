Otilia, noi detalii despre relația cu soțul ei. Ce spune despre mutarea în Turcia: „Chiar ne gândim să facem casă acolo”

Otilia și Bekir Ali s-au căsătorit civil toamna trecută, după ce artista a fost cerută în căsătorie la exact un an de la începutul relației lor. De la începutul verii, Otilia s-a stabilit în Turcia, unde are mai multe concerte programate și pentru a petrece mai mult timp alături de soțul ei.

Artista este mai îndrăgostită ca niciodată de soțul său turc, Bekir Ali. Cei doi s-au reunit recent la București, iar Bekir a ajuns deja în casa artistei.

Soțul cântăreței și-a obținut viza pentru România și o însoțește deja în diferite călătorii. Recent, acesta a fost alături de Otilia în Egipt, unde artista a participat la câteva evenimente importante. Relația lor pare să fie tot mai puternică, cei doi petrecând din ce în ce mai mult timp împreună.

„A fost câteva zile în România și apoi am fost în Egipt, acolo unde am susținut niște concerte. Soțul a rămas în Turcia, eu am venit cu escală prin Turcia. Chiar dacă sunt aici, la casa mea sunt în Turcia, asta nu implică să renunț la muzică, ar fi ok să locuiesc și în Turcia pentru că eu cânt mult acolo, nu m-ar deranja. Cu mașina faci 7 ore până în București și cu avionul doar o oră. Chiar ne gândim să ne facem casă acolo”, a declarat Otilia pentru Click!