Otilia, decizie neașteptată înainte de nuntă. De ce renunță la rochia inițială

Otilia se pregătește să trăiască unul dintre cele mai importante momente din viața ei. Artista și soțul său, Bekir Ali, finalizează detaliile pentru marea nuntă programată la final de august. După cununia civilă din 2023, cei doi organizează acum o dublă petrecere fastuoasă, care se va întinde pe două zile: 30 și 31 august.

Otilia se pregătește de nuntă

Invitații nu sunt puțini, peste 1.000 de persoane sunt așteptate la evenimente, dintre care una va respecta obiceiurile tradiționale turcești, iar cealaltă va aduce strălucirea unei nunți cu accente românești. Cântăreața a vorbit recent despre emoțiile și pregătirile dinaintea nunții.

„Sunt în Turcia, suntem pe ultima sută de metri cu pregătirile. Astăzi vin rudele mele din partea mamei în Turcia, verișorii, unchii și tata va veni cu o zi înainte de nuntă cu rudele lui. Familia soțului stă lângă o zonă termală, Ialva și aici își fac vacanța cei din partea mamei. E al treilea an când vin, stau la pensiunea familiei soțului meu. Sunt foarte entuziasmați cu toții”, a mărturisit artista pentru Cancan.

Pentru cele două zile, Otilia și-a pregătit două rochii diferite. Prima, destinată ceremoniei tradiționale, va fi inspirată de costumele purtate de sultane, iar a doua va fi o rochie de mireasă albă, elegantă. Alegerea ținutelor a fost făcută împreună cu soacra ei.

„Vom avea două petreceri, una pe 30 și a doua pe 31, practic două nunți. Pe 30 va fi cea tradițională turcească. (…) Voi purta o rochie din caftan albă, așa cum purtau sultanele, voi fi vopsită cu hena. Inițial, rochia trebuia să fie roșie, dar într-un final am decis să o luăm albă pentru că familia soțului este din Georgia și e mai potrivită albă. (…) A doua zi, pe 31 august, va fi altfel de petrecere, una pe lux. Atunci voi avea o ținută de mireasă albă, elegantă, o rochie de mireasă de lux”, a explicat Otilia.

Petrecerea va avea loc la un hotel de cinci stele, unde invitații se vor bucura de preparate tradiționale turcești, dar și de două torturi, special alese de miri. Atmosfera va fi întreținută de o formație și de un DJ, iar solista a precizat că nu va urca pe scenă în propria zi specială.

„O să facem petrecerea la un hotel de cinci stele, cu un restaurant foarte frumos. (…) Vom avea o trupă care va cânta coveruri, va cânta și muzică turcească și românească, dar și un dj. La mine la nuntă nu cânt, să-mi mai cânte și mie alții că eu am cântat destul”, a adăugat vedeta.

Ce planuri au pentru luna de miere

Deși nunta lor va fi un eveniment grandios, imediat după petrecere Otilia și soțul său nu vor pleca în luna de miere. Artista a mărturisit că agenda încărcată, plină de concerte și proiecte, nu îi permite să se bucure de vacanța romantică chiar după nuntă.

„Toamna asta o să vedem unde să mergem în luna de miere, dar nu chiar imediat după nuntă, pentru că am concerte. M-am stabilit în Turcia în mare parte, vin în țară doar când am lucruri de rezolvat. Ne dorim copii, e timpul. Dacă nu se poate, mă duc la o clinică de fertilizare in vitro, dar momentan nu e cazul”, a dezvăluit cântăreața.

Mutarea în Turcia, unde locuiește deja de ceva vreme alături de Bekir Ali, nu înseamnă însă că artista a rupt legăturile cu România. Ea continuă să revină constant în țară pentru concerte și pentru familie.

