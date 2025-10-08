Obiceiul „dezgustător” al Selenei Gomez din ziua nunții sale. Cum a încercat să îl ascundă

Câțiva fani atenți au observat un detaliu neașteptat în imaginile postate de Selena Gomez din ziua nunții sale. Artista a fost surprinsă folosind o țigară electronică în timp ce se pregătea alături de cea mai bună prietenă a ei, Taylor Swift.

Selena Gomez, surprinsă cu o țigară electronică

Într-un clip publicat săptămâna aceasta pe Instagram, Gomez i-a transmis câteva cuvinte emoționante lui Swift, în semn de apreciere pentru noul ei album, The Life of a Show Girl.

„În cinstea SHOWGIRL… mă simt binecuvântată că te am alături aproape 20 de ani mai târziu, gator! Te iubesc @taylorswift, pentru totdeauna și mereu”, a scris artista în descriere, alături de imagini și videoclipuri cu ele zâmbind, din ziua în care s-a căsătorit cu Benny Blanco.

Într-unul dintre clipuri, filmat de Taylor Swift, Selena Gomez stătea pe un scaun în fața oglinzii, în timp ce cineva îi așeza voalul. Totuși, fanii au observat rapid că artista, în vârstă de 33 de ani, părea să țină în mână o țigară electronică. După ce și-a dat seama că este filmată, Gomez a încercat să ascundă dispozitivul în palmă, dar a fost prea târziu – un fan a făcut o captură și a postat imaginea pe platforma X (fostul Twitter).

„Lmao, a încercat s-o acopere prea târziu, o văd”, a scris utilizatorul.

Reacțiile fanilor au fost împărțite: unii au considerat momentul „amuzant', în timp ce alții l-au catalogat drept „nepotrivit'.

„Țigara electronică e nebunie curată”, a comentat cineva. Alt utilizator a scris ironic: „De ce trage Miss Selena dintr-un Juul în anul 2025?”, „A încercat clar s-o ascundă, dar a fost prea târziu”, a spus un alt fan, în timp ce altcineva a exclamat indignat: „În ziua nunții ei?! Dezgustător!”

Pe de altă parte, au existat și reacții mai blânde: „Mi se pare adorabil… să fii o mireasă superbă, cu un vape în mână”, a scris cineva în glumă.

Nu este prima dată când Selena Gomez este surprinsă cu un dispozitiv de acest tip. În iunie, un clip distribuit de un cont de fani o arăta „văpând” în timp ce i se făcea machiajul și coafura pentru o ieșire în oraș alături de Taylor Swift, pe 31 mai.

Artista, care suferă de lupus și a suferit un transplant de rinichi în 2017, putea fi văzută suflând un nor de vapori în timp ce răsfoia telefonul. Dintr-un alt unghi, părea că ține o țigară electronică în mână, iar fanii au speculat atunci dacă aceasta conținea nicotină, CBD sau THC. Alții au sugerat că ar putea folosi dispozitivul din motive medicale, pentru a calma durerea sau anxietatea.

Taylor Swift, alături de prietena ei

Controversa privind țigara electronică a venit la scurt timp după ce Taylor Swift a dezvăluit, în emisiunea The Tonight Show with Jimmy Fallon, ce a spus în discursul ținut la nunta Selenei.

Swift a mărturisit că nu a făcut nicio referire la logodna ei cu Travis Kelce, ci a preferat să o celebreze pe prietena ei:

„Am făcut puțin haz de felul în care ne îmbrăcam în 2008, anul în care ne-am cunoscut. Eram adolescente atunci – o perioadă interesantă, să zicem. Am vorbit despre cât de fericită sunt pentru ea și despre cât de frumos e să fac parte din viața ei. Dar nu am făcut totul despre mine. Am văzut-o ca fiind cea mai elegantă, cea mai frumoasă mireasă – o viziune cum n-am mai văzut niciodată. N-am mai văzut ceva atât de frumos ca ea în ziua nunții”, a spus Taylor.

Despre soțul Selenei, Benny Blanco, Swift a spus simplu: „Benny este… el însuși. Este extrem de amuzant. Este cel mai tare.”

Potrivit unor surse apropiate invitaților, discursul emoționant al lui Taylor Swift i-a făcut pe mulți dintre cei prezenți să lăcrimeze.

