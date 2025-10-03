Mesajul lui Keith Urban pentru chitarista lui naște speculații legate de relația lor

Mesajul lui Keith Urban pentru chitarista lui, în timpul unui concert care a avut loc în luna aprilie, a ieșit acum la iveală și naște speculații privind natura relației dintre cei doi și posibilitatea ca muziciana Maggie Baugh să fie persoana pentru care cântărețul s-ar fi despărțit de Nicole Kidman. Baugh, o vedetă în ascensiune a muzicii country, l-a acompaniat pe Urban, iar la spectacolul susțint de acesta de 1 aprilie la Mandalay Bay în Las Vegas, Urban a interpretat hitul din 2016 The Fighter – inspirat de începuturile relației sale cu Kidman – alături de Baugh.

Fanii fostului cuplu au observat acum că, în timpul interpretării, atunci când a cântat versul care spunea „m-am născut să te iubesc”, cântărețul a arătat spre chitaristă. Așadar, publicul a interpretat mesajul lui Keith Urban pentru Baugh ca o confirmare a unei eventuale relații sentimentale. Răspunsul cântăreței în vârstă de 25 de ani a venit imediat, aceasta luând microfonul și cântând alături de Urban. La finalul piesei cei doi s-au îmbrățișat cald, în aplauzele publicului.

Interacțiunea ar fi trecut neobservată, dacă mesajul lui Keith Urban nu ar fi fost întărit de un gest mai recent al acestuia – și anume, cântărețul a schimbat versurile piesei utilizând numele lui Baugh. Chitarista însăși a postat pe contul său de Instagram un video în care Urban cântă „Când vor încerca să ajungă la tine, Maggie, voi fi chitaristul tău”, în locul versurilor originale, care spuneau: „Când vor încerca să ajungă la tine, iubito, eu voi fi luptătorul”.

În 2017, cântărețul a povestit că a scris foarte repede piesa, pentru că „s-a gândit literalmente la Nic… și la relația lor la începuturile ei și la unele dintre lucrurile pe care și le-au spus”.

Mesajul lui Keith Urban pentru chitaristă a devenit viral după anunțul divorțului acestuia de Nicole Kidman, cu care a fost căsătorit vreme de 19 ani. Cei doi au trăit separat începând cu luna iunie a acestui an. Marți, a ieșit la iveală faptul că actrița premiată cu Oscar pentru rolul său din Orele a cerut divorțul în mod oficial, invocând diferențe ireconciliabile și solicitând custodia principală a celor două fiice ale lor: Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, și Faith Margaret, în vârstă de 14 ani.

Imediat după anunțul divorțului, publicația TMZ a raportat faptul că întregul oraș Nashville se aștepta ca despărțirea celui mai celebru cuplu din oraș să aibă loc curând, zvonurile locale implicând și o altă femeie cu care Urban ar fi într-o relație. O sursă din apropierea actriței a declarat că Kidman este încă șocată și că ar fi încercat să salveze relația.

O altă sursă a declarat că Nicole Kidman nu s-ar fi simțit susținută de soțul ei în carieră, cel puțin nu în măsura în care ea l-a susținut pe el. Kidman și-a mutat inclusiv domiciulul pentru a fi alături de Urban în Nashville, centrul muzicii country din SUA. Kidman a mai fost căsătorită în trecut cu Tom Cruise, din 1990 în 2001.

