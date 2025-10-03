Mesajul lui Keith Urban pentru chitarista lui naște speculații legate de relația lor

Mesajul lui Keith Urban pentru chitarista cu care lucrează, surprins în timpul unui concert, naște noi speculații legate de divorțul acestuia de Nicole Kidman.
Mesajul lui Keith Urban pentru chitarista lui, în timpul unui concert care a avut loc în luna aprilie, a ieșit acum la iveală și naște speculații privind natura relației dintre cei doi și posibilitatea ca muziciana Maggie Baugh să fie persoana pentru care cântărețul s-ar fi despărțit de Nicole Kidman. Baugh, o vedetă în ascensiune a muzicii country, l-a acompaniat pe Urban, iar la spectacolul susțint de acesta de 1 aprilie la Mandalay Bay în Las Vegas, Urban a interpretat hitul din 2016 The Fighter – inspirat de începuturile relației sale cu Kidman – alături de Baugh.
Fanii fostului cuplu au observat acum că, în timpul interpretării, atunci când a cântat versul care spunea „m-am născut să te iubesc”, cântărețul a arătat spre chitaristă. Așadar, publicul a interpretat mesajul lui Keith Urban pentru Baugh ca o confirmare a unei eventuale relații sentimentale. Răspunsul cântăreței în vârstă de 25 de ani a venit imediat, aceasta luând microfonul și cântând alături de Urban. La finalul piesei cei doi s-au îmbrățișat cald, în aplauzele publicului.
Interacțiunea ar fi trecut neobservată, dacă mesajul lui Keith Urban nu ar fi fost întărit de un gest mai recent al acestuia – și anume, cântărețul a schimbat versurile piesei utilizând numele lui Baugh. Chitarista însăși a postat pe contul său de Instagram un video în care Urban cântă „Când vor încerca să ajungă la tine, Maggie, voi fi chitaristul tău”, în locul versurilor originale, care spuneau: „Când vor încerca să ajungă la tine, iubito, eu voi fi luptătorul”.
În 2017, cântărețul a povestit că a scris foarte repede piesa, pentru că „s-a gândit literalmente la Nic… și la relația lor la începuturile ei și la unele dintre lucrurile pe care și le-au spus”.
Mesajul lui Keith Urban pentru chitaristă a devenit viral după anunțul divorțului acestuia de Nicole Kidman, cu care a fost căsătorit vreme de 19 ani. Cei doi au trăit separat începând cu luna iunie a acestui an. Marți, a ieșit la iveală faptul că actrița premiată cu Oscar pentru rolul său din Orele a cerut divorțul în mod oficial, invocând diferențe ireconciliabile și solicitând custodia principală a celor două fiice ale lor: Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, și Faith Margaret, în vârstă de 14 ani.
Imediat după anunțul divorțului, publicația TMZ a raportat faptul că întregul oraș Nashville se aștepta ca despărțirea celui mai celebru cuplu din oraș să aibă loc curând, zvonurile locale implicând și o altă femeie cu care Urban ar fi într-o relație. O sursă din apropierea actriței a declarat că Kidman este încă șocată și că ar fi încercat să salveze relația.
O altă sursă a declarat că Nicole Kidman nu s-ar fi simțit susținută de soțul ei în carieră, cel puțin nu în măsura în care ea l-a susținut pe el. Kidman și-a mutat inclusiv domiciulul pentru a fi alături de Urban în Nashville, centrul muzicii country din SUA. Kidman a mai fost căsătorită în trecut cu Tom Cruise, din 1990 în 2001.
