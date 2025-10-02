Cum arată Jennifer Lopez complet naturală. Artista a renunțat la machiaj

Jennifer Lopez a dezvăluit cum arată complet naturală și fără machiaj la 56 de ani.

Cum arată Jennifer Lopez complet naturală. Artista a renunțat la machiaj

Jennifer Lopez le-a oferit fanilor un moment rar, arătându-se fără machiaj și oferind o privire asupra rutinei ei de pregătire, pe rețelele sociale. Recent, artista în vârstă de 56 de ani a postat pe Instagram Story un videoclip în care își etala fața nemachiată și aplica produse de îngrijire din propria linie, JLo Beauty.

Jennifer Lopez a renunțat la machiaj

În clip, artista, care este rar văzută fără machiaj complet, dansa și cânta pe melodia ei pop sexy „Birthday”, lansată în iulie, de ziua ei de naștere, când a împlinit 56 de ani. Ea a aplicat loțiune de față și cremă pentru ochi pe tenul și decolteul său ferm, în timp ce oferea și o privire asupra locuinței sale luxoase, aflată în pline renovări, în apartamentul ei de 21 de milioane de dolari.

În videoclip, vedeta din Kiss of the Spider Woman purta doar un maiou alb simplu, iar părul blond era lăsat liber, în bucle lejere de tip „beach waves”. La gât purta un colier auriu cu propriul nume, care a stârnit curiozitatea fanilor, deoarece la prima vedere părea că se referă la cuplul supranumit „Bennifer”, alături de Ben Affleck.

Alături de videoclip, Jennifer Lopez a adăugat un mesaj: „În fiecare zi e ziua mea”. Melodia „Birthday” fusese lansată anterior, în timpul primului său turneu din ultimii șase ani.

Recent, Jennifer Lopez s-a întors la Los Angeles pentru a promova viitorul său film, Kiss of the Spider Woman, co-produs de fostul ei soț, Ben Affleck.

Începând cu sfârșitul lunii decembrie și continuând în noul an, Lopez va începe rezidența sa în Las Vegas, la The Colosseum de la Caesars Palace. Vedeta a mărturisit recent cât de mult s-a bucurat de acest an, mai ales după finalizarea divorțului de al patrulea soț, în timp ce promova noul său film. Ea a fost căsătorită cu Affleck timp de doi ani, după ce au reînceput relația lor de aproximativ două decenii. Lopez a depus actele de divorț în august 2024, iar separarea lor legală a fost finalizată la începutul acestui an, deși cuplul nu a găsit încă un cumpărător pentru locuința lor comună.

Detalii despre divorț

Într-un interviu pentru CBS News Sunday Morning, ea a povestit despre cât de dificil i-a fost să treacă peste despărțire. Jennifer Lopez a vorbit deschis despre cum a gestionat suferința în timp ce lucra la adaptarea musicalului cinematografic.

„Divorțul nostru a fost, în cele din urmă, cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat”, a spus ea. Reflectând asupra despărțirii mai mult de un an mai târziu, actrița a recunoscut că experiența „a schimbat-o și a ajuta-o să crească în felul în care avea nevoie să crească.”

Filmul a avut premiera la Festivalul de Film de la Sundance în ianuarie, în aceeași lună în care divorțul a fost finalizat. Despre perioada dificilă, Jennifer a mărturisit că „abia” a reușit să treacă peste ea. „A fost o perioadă foarte grea”, a spus ea, referindu-se la lucrul la același proiect în care a fost implicat și fostul ei soț, imediat după despărțire.

Actrița a explicat că implicarea în film a ajutat-o să se concentreze pe ceva dincolo de durerea sufletească.

„A fost greu să nu mă gândesc la lucruri, dar a fost, într-un fel, cel mai bun și cel mai rău timp. Fiecare moment pe platou, fiecare scenă pe care o făceam, mă făcea să fiu fericită. Și apoi, acasă, lucrurile nu erau grozave.”

Richard Gere, apariție publică rară alături de soția sa. Cum arată ținuta cu care Alejandra Silva a impresionat la prezentarea Giorgio Armani de la Milano Fashion Week

Foto: Instagram

Gabriela Prisăcariu, dezvăluiri despre al doilea copil. Ce părere are Tiago: "Și-ar dori, dar..."
Andreea Bănică, incident neașteptat în aeroport. Ce a pățit artista la întorcerea din Istanbul: "Am rămas șocată"
Raluka, mărturisiri despre relația cu partenerul ei de viață și discreția cuplului lor: "O întâlnire simplă, naturală"
Michelle Obama dezvăluie obiceiul iritant al soțului ei, Barack Obama, care o deranjează cel mai mult
Florin Ristei și Yasmin Awad s-au despărțit? Mesajele postate de creatoarea de conținut: "A dat-o de gard"
Ashley Park și Paul Forman, starurile din serialul "Emily in Paris", s-au despărțit după doi ani de relație
Bogdan Vlădău, prima reacție după zvonurile conform cărora fosta lui soție, Gina Chirilă, ar fi într-o relație: "Suntem prieteni foarte buni"
People

George Clooney, declarație neașteptată despre soția sa, Amal, avocata pentru drepturile omului: "Când sunt în preajma ei..."
People

Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris. Cum îi descrie prezentatoarea TV: "Mi se pare că este o calitate importantă să fii..."
People

