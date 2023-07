Laura Cosoi, mesaj emoționant pentru Cosmin Curticăpean, cu ocazia zilei sale de naștere

Laura Cosoi și soțul ei au sărbătorit ziua lui de naștere printr-o postare emoționantă. Actrița i-a urat partenerului ei de viață un călduros „La mulți ani”, alături de o declarație de dragoste adorabilă. Cu ocazia zilei sale de naștere, Cosmin Curticăpean a avut parte de toată atenția celor dragi, iar soția lui a avut grijă să se simtă cel mai special.

Laura Cosoi l-a celebrat pe soțul ei, Cosmin Curticăpean, chiar în timpul vacanței. Omul de afaceri a împlinit 46 de ani și se bucură de o frumoasă familie alături de actriță și fetițele lor, Rita, Vera și Lara. Pe platformele de socializare, vedeta a împărtășit mai multe fotografii speciale, împreună cu un mesaj dedicat soțului său.

Actrița și soțul ei au o frumoasă poveste de dragoste care durează de 10 ani. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată la un restaurant și au început ulterior să aibă o relație apropiată, iar acum sunt considerați unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc.

Pe data de 19 iulie, actrița a sărbătorit ziua soțului ei. Chiar dacă rolul de părinți poate fi uneori provocator, ei se descurcă de minune și formează o echipă perfectă pentru creșterea și educarea micuțelor. Cum este foarte activă pe rețelele de socializare, vedeta a postat o fotografie superbă de familie, însoțită de o declarație de dragoste.

Laura Cosoi și-a obișnuit fanii cu sinceritatea cu care abordează atât momentele frumoase, cât și cele neplăcute din viața ei. Acum ceva timp, vedeta a vorbit deschis despre căsnicia pe care o are cu partenerul ei, Cosmin Curticăpean. Vedeta și nu s-a ferit să împărtășească detalii din viața ei de familie. Pentru VIVA!, actrița a făcut mărturisiri despre clipele mai puțin plăcute prin care au trecut.

„Cu siguranță sunt momente când se simte neglijat și când atenția nu e îndreptată asupra lui. Și cred că e și firesc așa, dar e un om matur, e un bărbat care are 46 de ani, înțelege toate aceste etape. Poate că întotdeauna într-o căsnicie există urcușuri și coborâșuri, și momente în care nu mai știi încotro s-o apuci și cum să-ți gestionezi relația, și e normal, sigur că da. Cred că nu există cuplu care să nu treacă prin astfel de momente, când partenerii se simt descumpăniți sau, nu știu, poate neglijați, dar e bine când știi că există comunicare și iubire, și când știi că, într-un final, va fi bine. E o perioadă doar, noi am mai fost pe-aici.”