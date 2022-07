Kim Kardashian, imagini inedite alături de Pete Davidson. Cum s-au afișat cei doi

Kim Kardashian le-a oferit fanilor o privire intimă în relația ei cu Pete Davidson , luni, pe rețelele de socializare. Vedeta a postat mai multe fotografii pe internet alături de partenerul ei, în timp ce se bucura de ziua relaxantă la piscină. Internauții au fost încântați să îi surprindă într-o ipostază degajată, iar zâmbetele lor sunt dovada că relația dintre ei este tot mai puternică.

Kim Kardashian, ipostază adorabilă alături de Pete Davidson

Vedeta din „ Kardashians „, în vârstă de 41 de ani, a postat pe Instagram un slideshow cu ea și cu comediantul de la „Saturday Night Live”, în vârstă de 28 de ani, petrecând o zi împreună la piscină. În imagini, cuplul este văzut relaxându-se în jurul piscinei și fiind foarte confortabil unul cu celălalt.

Kardashian a apărut în majoritatea fotografiilor într-un top negru și pantaloni scurți de trening, dar și într-un bikini închis la culoare. Între timp, Davidson a optat pentru o pereche de pantaloni de trening gri și o un fes de aceeași culoare

Postarea le oferă fanilor o privire în viața de zi cu zi a celor doi, la doar câteva ore după apariția unui teaser al noului sezon „Kardashians”. În clipul teaser pentru sezonul 2, care a fost lansat luni, Kardashian îl întreabă pe Davidson dacă vrea să facă duș cu ea în timp ce se dezbracă de la un eveniment, în fața surorii sale Khloé Kardashian și a membrilor echipei sale.

Cum e înțeleg cei doi

Kim și Pete au început să se întâlnească în octombrie 2021, după debutul vedetei de reality-show ca gazdă la „SNL”, în care au împărțit un sărut în timpul unei scenete cu tema Prințesa Jasmine și Aladdin, un moment care a fost tatuat pe clavicula lui. Kim a dezvăluit recent că a așteptat șase luni pentru a-i prezenta noului ei iubit pe cei patru copii pe care îi are cu Kanye West, după ce s-a consultat cu terapeuți și persoane dragi.

Surse au declarat anterior pentru Page Six că relația lui Kim cu Davidson este „atât de ușoară și fără efort” și că există „multe râsete și zâmbete”, lucru evidențiat de fotografiile pe care vedeta din „Keeping Up With the Kardashians” le-a împărtășit luni. În timpul unui episod al emisiunii „The Kardashians”, Kim le-a spus prietenelor sale Ellen DeGeneres și Portia de Rossi că Davidson este „cu adevărat cea mai dulce și mai drăguță ființă umană de pe planetă”.

