Jennifer Lopez, reacție dură după ce un invitat de la nuntă a vândut o înregistrare de la eveniment

Jennifer Lopez a fost dezamăgită de unul dintre invitații de la nunta ei cu Ben Affleck . Se pare că participantul a făcut o înregistrare video în timpul evenimentului pe care a vândut-o către o publicație americană. Artista a reacționat pe rețelele de socializare, susținând că videoclipul a fost realizat fără acordul lor.

Cântăreața a izbucnit pe social media, după ce o înregistrare video făcută la nunta ei a apărut în presa din SUA. Invitatul de la nuntă a „vândut” un videoclip către TMZ în care apare cântând o serenadă cu soțul ei, Ben Affleck, la sfârșitul săptămânii trecute, la celebrarea căsătoriei lor din Georgia. În urma acestei situații, Jennifer Lopez a reacționat pe rețelele de socializare și a transmis un mesaj dur.

„Aceasta a fost făcută fără permisiune. Punct. Și oricine a făcut-o a profitat de momentul nostru privat. Nu știu de unde o aveți cu toții pentru că am avut acorduri de confidențialitate și am cerut tuturor să nu împărtășească nimic de la nunta noastră. Aceasta este alegerea noastră. Tot ceea ce am pus în privat este OnTheJLO pentru a împărtăși cu fanii mei. Acest lucru a fost furat fără consimțământul nostru și vândut pentru bani. Vă mulțumesc că vă pasă, vă iubesc”, a transmis Jennifer Lopez.