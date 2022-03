Ilinca Vandici, imagini din vacanța în Maldive

Ilinca Vandici a decis să fugă pentru câteva zile de frigul și vremea geroasă din România. Prezentatoarea „Bravo, ai stil!” și-a împachetat costumele de baie și a ajuns direct pe plajele din Maldive, unde sorele arzător o încântă de la primele ore ale dimineții. Vedeta a postat imagini de colecție din vacanța sa, spre bucuria fanilor.

Dacă ieri posta imagini inedite din vacanța din Dubai, acum Ilinca Vandici i-a surprins pe fani cu un loc și mai spectaculos. Prezentatoarea TV a plecat pentru câteva zile în Maldive, unde are parte de relaxare. Ba mai mult, aceasta le-a făcut fanilor și un mic tur al resortului pe care l-a ales.

Dincolo de imaginile cu peisajul de vis, Ilinca a publicat și o serie de imagini în care este îmbrăcată în costum de baie. Apariția vedetei i-a surprins plăcut pe urmăritorii din mediul online.

„Când aveam 5 ani, mama mi-a spus că fericirea este cheia vieții. Când am mers la școală, mi s-a cerut să scriu ce vreau să fiu când voi crește mare. Am scris că vreau să fiu fericit. Ei mi-au spus că nu am înțeles sarcina, eu le-am spus că ei nu au înteles viața.” (John Lennon)🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Să vă gândiți la asta și să aveți o zi frumoasă! Eu vă trimit un zâmbet și o rază de soare! ❤️❤️❤️ #wheninmaldives🌴🏊🌊🌊 #vacay”, a scris vedeta într-una dintre fotografii.