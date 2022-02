Ilinca Vandici face declarații despre incidentul care i-a umbrit vacanța: „Îmi vine să plâng!”

Ilinca Vandici face declarații despre un eveniment nefericit care a reușit să îi tulbure relaxarea obținută în vacanța pe care a petrecut-o în Dubai alături de soțul ei, Andrei Neacșu, și de fiul lor. Prezentatoarea emisiunii-fenomen de la Kanal D, Bravo, ai stil! Celebrities, a fost furată – din bagaj i-au dispărut bijuteriile preferate.

Astfel, Ilinca Vandici face declarații despre felul în care a ajuns să își dea seama că, pe traseul călătoriei sale din Dubai în România, a fost victima unui furt. Mai mult, vedeta a ajuns să se învinovățească pe sine pentru că nu a fost suficient de atentă cu bijuteriile sale prețioase, pe care a ales să le pună în bagajul de cală, pe care nu l-a securizat, în loc să le poarte în avion.

„Mi-au furat inelele. Îmi vine să plâng! De ieri îmi vine să plâng! Am greșit eu! A fost greșeala mea! Am pus săculețul cu toate inelele mele cu diamante, inclusiv verigheta, în bagaj. Am zis că le pun pe degete, după care am zis că e drum lung și mi se umflă degetele și le-am băgat într-un săculeț și l-am pus în bagajul de cală. Bagajul nu l-am închis, nu l-am sigilat. Am ajuns acasă, am deschis bagajul și săculețul unde erau doar inelele prețioase era rupt. Mai aveam alte două cutii de bijuterii care erau deschise, nu erau atât de prețioase, erau și ele prin bagaj, dar săculețul era gol.”, a povestit Vandici pe contul său de Instagram.