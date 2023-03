Gabriela Prisăcariu, schimb de replici inedit cu Dani Oțil: „Cum își face costumul de nuntă”

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au o frumoasă poveste de dragoste, iar în această perioadă sunt în pregătiri pentru nunta lor. Prezentatorul TV este foarte preocupat de alegerea costumului potrivit pentru ziua cea mare, ceea ce a amuzat-o foarte mult pe soția sa. Cei doi au postat mai multe poze într-un magazin, în căutarea ultimelor detalii pentru nunta lor.

Gabriela Prisăcariu își susține partenerul de viață în orice, iar alegerea costumului de nuntă pentru Dani Oțil a fost un moment important, la care a participat și soția lui. Modelul a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini dintr-un magazin specializat, unde a avut și un schimb de replici inedit cu prezentatorul de la Antena 1.

Vedeta s-a amuzat teribil când a auzit ce „planuri” are partenerul ei cu costumul său de nuntă. Dani Oțil ar fi cerut un costum într-o mărime ușor mai mare pentru a-l folosi, eventual, și cu alte ocazii. Gabriela Prisăcariu a surprins momentul într-un video postat pe Instagram.

Desigur, Dani Oțil nu a ezitat să îi răspundă pe măsură partenerei sale și a oferit o explicație care să îi justifice alegerea.

Ulterior, după mai multe ore, Gabriela Prisăcariu aproape își pierduse răbdarea, sugerându-i matinalului de la „Neatza cu Răzvan și Dani” că nu el este mireasa și atracția principală a evenimentului: „Atât vreau să zic. Suntem de 3 ore aici. Nu ești tu mireasa, hai odată!”, a transmis Gabriela Prisăcariu râzând.

În urmă cu câteva săptămâni, a fost rândul Gabrielei Prisăcariu să își probeze ținuta pentru marele eveniment. Dani Oțil a glumit că a cheltuit 200 de euro pentru ca Gabriela Prisăcariu să probeze rochii de mireasă timp de 23 de minute, fără să se aleagă măcar cu un pahar de șampanie.

„Stimați bărbați, gentlemeni sau nu. De ce spun eu că bărbații sunt mai uniți decât femeile? Am fost într-un loc unde se probează rochii de mireasă, doar ca să probăm, unde te duci cu câteva luni înainte, nu cu o săptămână-două înainte. Pentru 23 de minute am plătit 200 de euro. Nici șampanie nu ne-au dat. În filme am văzut că e cu șampanie, cafea, îți dă apă! Nimic! Un pahar de apă nu ne-au dat. Acum, să vă zic eu bărbați, vreodată unuia dintre noi într-un magazin de motociclete i s-a cerut să plătească ceva? 200 de euro pentru 23 de minute! Ai probat ce ai vrut, poate ai luat-o și la drive test… Nu ți-a cerut nimeni niciun ban, niciodată. Bărbați! Stați uniți! Eu de aici nu cumpăr nimic. Mai bine îmi iau o motocicletă. De fapt, de banii ăia îmi iau două motociclete”, a povestit Dani Oțil într-un video publicat pe Facebook.