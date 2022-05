Dana Rogoz, confesiuni dureroase la 8 ani de la moartea tatălui ei: „Am plecat plângând”

Dana Rogoz a împărtăși cu fanii detalii dureroase despre tatăl ei, care s-a stins din viață în urmă cu 8 ani. Vedeta a făcut o postare pe contul ei de Facebook pe care i-a dedicat-o părintelui ei și a povestit câteva episoade emoționante care au avut loc cu mai mulți ani în urmă.

Ultimele momente din viața tatălui actriței au avut loc la spital, iar aceasta a povestit cu ea și frații ei s-au pregătit pentru momentul tragic în care și-au înmormântat părintele. Dana a distribuit o fotografie alb-negru cu tatăl ei și a povestit despre unul dintre cele mai prețioase cadouri pe care le-a primit la vârsta majoratului.

De asemenea, actrița a povestit un alt episod sfâșietor, care s-a petrecut la spital. Când tatăl ei era internat, acesta și-a rugat fiica să îi aducă un iaurt în rezerva lui. Unul dintre membrii personalului i-a adus toate lucrurile tatălui ei într-o pungă, sugerându-i că este posibil ca el să nu supraviețuiască.

„Îl mutaseră pe secția de terapie intensivă cu o zi înainte. Dar mă rugase să îi aduc un iaurt din rezerva lui, așa că m-am întors în clădirea în care fusese inițial internat. Am intrat în încăperea aceea micuță, cu o hartă mare și fără televizor, și m-am mirat că patul lui era strâns și noptieră golită. O doamna în halat roșu a venit grăbită spre mine, pe holul spitalului, cu o pungă cu hainele lui, iaurtul și o banană. ‘Păi am înțeles că tot aici se va întoarce după ce iese de la terapie’ – ‘Dacă iese, nu-i problema domnișoară, imediat îi pregătim patul la loc’. Am plecat plângând cu pungă într-o mână. Tată e o pungă de plastic cu haine”, s-a mai confesat Dana.

Cu toate acestea, unul dintre cele mai dificile momente trăite vreodată de Dana Rogoz a fost cel în care a mers la cumpărături cu frații ei pentru înmormântarea tatălui lor. Vedeta s-a destăinuit în fața fanilor și le-a oferit detalii emoționante despre ceea ce au simțit împreună atunci.

„În supermarket, împreună cu frații mei, Radu și Andrei, dar și cu Monica, soția lui Andrei, cumpărăm prosoape, farfurii, căni și mâncarea preferată a lui tata, pentru pomană. Frate-miu îi alesese o pereche de ciorapi noi, și în drum spre casa de marcat am citit pe eticheta că erau „șosete antibacteriene”. Ne-a bufnit râsul, d-ăla isteric, necontrolat. Dar când am ajuns să plătim, pe bandă de supermarket, am observat un pieptăn micuț, nou, de pus în haina lui. Nu știam obiceiul și nu eram pregătită pentru detaliul ăla. Brusc, pieptănul ăla ridicol, care se mișcă lent pe bandă de cauciuc, mi s-a părut cel mai trist lucru din lume. Și am început să plâng, necontrolat. Tata e un pieptăn”, mai scris actrița.