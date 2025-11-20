Daciana Sârbu dezvăluie o dependență cu care se confruntă de mai mulți ani: „Am o adicție”

După încheierea căsniciei cu Victor Ponta, Daciana Sârbu și-a găsit ritmul propriu, trăind o viață echilibrată și liniștită. Antreprenoarea se concentrează acum pe fiicele sale, Maria și Irina, dar și pe relația cu noul partener. La 48 de ani, Daciana Sârbu se menține într-o formă excelentă, deși recunoaște că mai are și câteva „vicii” de care încearcă să se lase.

Daciana Sârbu, dezvăluiri despre adicțiile sale

Unul dintre acestea este cafeaua, pe care o consumă în cantități considerabile. Daciana Sârbu a declarat că bea între patru și cinci cafele pe zi. Cu toate că a încercat să reducă semnificativ cantitatea zilnică, a recunoscut că nu se poate „dezlipi” de ele.

„Beau patru-cinci cafele pe zi. Personal am o adicție de cafea. Cred că o putem considera o adicție, un viciu, nu?! Nu beau nenumărate cafele, dar vreo patru-cinci cești așa pe zi tot beau. Ceea ce e mult, da știu! Nu mă puteam dezlipi de ele!”, a mărturisit Daciana Sârbu pentru Click!

Recent, la un eveniment organizat de Laura Cosoi și Asociația „Eu te-am făcut, eu te iubesc”, Daciana Sârbu a mai dezvăluit că a existat o perioadă în care era atrasă de serialele TV.

„Am avut perioade așa în care am considerat că e o adicție faptul că mă tot uitam la niște seriale de care efectiv nu mă puteam dezlipi. Și mă frustra că nu am această ambiție să mă opresc”, a explicat afacerista.

Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei partener

În urmă cu câteva luni, Daciana Sârbu și Victor Ponta au confirmat că au divorțat. Cei doi s-au despărțit după 19 ani de căsnicie. Au împreună două fete, pe Irina și Maria, micuța pe care au adoptat-o în 2020. Politicianul mai are un băiat, pe nume Andrei, din căsnicia anterioară cu Roxana Ponta.

Potrivit informațiilor apărute în presă, numele iubitului Dacianei Sârbu este Alex Ghionea și lucrează în domeniul HoReCa. Explicabilă apropierea lor, mai ales că și Daciana Sârbu deține un lanț de cofetării. Deși nu se știe de cât timp formează un cuplu, paparazzi i-au surprins împreună încă din luna august, în mai multe ipostaze relaxate, atât în parcuri, cât și la terase din București. La sfârșitul lui august cei doi au fost împreună și într-o vacanță în Grecia, așa cum reiese din fotografiile postate de Daciana pe rețelele de socializare.

Într-un interviu acordat recent, Daciana Sârbu a vorbit despre noua ei relație, precizând că nu a avut niciun motiv să ascundă faptul că are un nou partener.

„Întotdeauna am trăit în adevăr şi nu m-am ascuns. Cu siguranţă, n-o voi face niciodată. […] Nu este persoană publică şi nici nu-şi doreşte. […] Nu mă ascund, oamenii mă pot vedea în oraş, la masă, pe stradă, în parc. Asta sunt. Nu am motiv să ţin ceva secret, dar nici motiv să fac din asta o poveste”, a declarat Daciana Sârbu la Spynews TV.

