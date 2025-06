CRBL clarifică zvonurile despre presupusa despărțire de Olga Guțanu: „Vreau să vă legați de prezent”

După ce mai mulți internauți au observat dispariția videoclipurilor cu Olga Guțanu de pe conturile sale de Instagram și TikTok, CRBL a decis să lămurească situația printr-un mesaj public. Zvonurile privind o eventuală despărțire de partenera sa, Olga Guțanu, au circulat intens în mediul online, însă artistul a intervenit pentru a clarifica speculațiile.

CRBL a transmis un mesaj după ce au circulat zvonuri despre o posibilă despărțire între el și Olga Guțanu.

„Am arhivat tot. Nu doar cu Olga, e un nou început muzical. Am făcut o resetare pentru că vreau să vă legați de prezent, nu de trecut. Vreau să vă ofer muzică foarte șmecheră și vreau să vă concentrați pe ea, să vă dați cu părerea despre muzică. Sau, mai nou, despre kendama, pentru cei pasionați. (…) Eu și Olga suntem bine”, a transmis CRBL pe rețelele sociale.

De fapt, artistul nu a șters doar postările în care apărea alături de partenera sa, ci a eliminat tot conținutul anterior de pe profilurile sale pentru a face loc unei noi etape artistice. Acesta promovează acum lansarea piesei „Roller Coaster”, un proiect muzical realizat în colaborare cu artista Tabita.

În urmă cu doar câteva săptămâni, CRBL a fost invitat în podcastul realizat de Teo Trandafir, unde a vorbit deschis despre relația sa cu Olga, fără a se feri de subiectele personale. Întrebat despre o posibilă nuntă, artistul a explicat că lucrurile decurg natural între ei și că nu există presiuni legate de o căsătorie iminentă.

„Asta cu însurătoarea e foarte… eu nu știu să răspund la întrebarea asta. Dar nu mai e despre mine. (…) Nu. (n.r. nu a cerut-o de soție pe Olga). (…) Suntem bine așa cum suntem. (…) Mergem înainte. Ea nu are nicio grabă să facă pași atât de importanți în viața ei deocamdată. Să își termine facultatea, că e în ultimul an la Master” declara atunci CRBL în cadrul podcastului „Gând la gând cu Teo”.

Artistul a trecut prin două căsnicii anterioare. Prima căsătorie, cu Andreea, s-a încheiat în 2004, după șapte ani. Ulterior, a fost căsătorit cu Elena Vîșcu timp de 16 ani, până la divorțul produs la începutul anului trecut. Din această a doua relație, CRBL are o fiică adolescentă, Alessia, care locuiește în prezent în Republica Moldova împreună cu mama ei.

Viața personală a lui CRBL traversează o perioadă marcată de provocări și decizii dificile, între dorința de a rămâne un tată implicat, începutul unei noi relații cu o parteneră considerabil mai tânără și piedici logistice care complică totul. Într-o discuție sinceră, artistul a mărturisit că îi este „aproape imposibil' să își vadă fiica, Alessia, care studiază în prezent în Chișinău.

În cadrul podcastului moderat de Teo Trandafir, CRBL a detaliat motivele care stau la baza acestei situații:

„Mie mi-e aproape imposibil să mă deplasez. Ideea este foarte simplă: îmi doresc să mă văd cu ea cât de des posibil și să povestim despre școala ei, colegi, despre ce se întâmplă la vârsta asta. Numai că este foarte complicat. Traseul trebuie să fie în felul următor: am de parcurs până la Chișinău o grămadă de kilometri, o zi de călătorit. Trebuie să mă duc să-mi iau cazare undeva, să rămân peste noapte și a doua zi să mă întorc. Și când să stau cu Alexia? Deci, două zile, două nopți. Înseamnă să leg un weekend. Că în săptămână nu se poate, că avem școală. Sau să mă duc în săptămână, să mă văd cu ea doar după școală. Adică, e destul de complicat. M-am bucurat foarte mult de câte ori au venit ele încoace şi a venit şi Alessia. Am fost și la Piteşti, la mama, la familie. Atunci am mai câștigat un pic din timp. E complicat. E complicat pentru toți. Pentru toți trei, chiar. E complicată toată treaba asta, doar că astea au fost deciziile. Astea au fost soluțiile. Pentru că e greu”, a spus CRBL.